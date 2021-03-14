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Мариуполь - Колос 1:4. Обзор матча и видео голов
Разгромная выездная победа Костышина
ФК "Колос" / Автор неизвестен
В матче 18-го тура УПЛ "Колос" на выезде разгромил "Мариуполь" со счетом 4:1. Голами в составе гостей отметились Чурко, Костышин, Новак и Лысенко. Единственный гол "моряков" в этой встрече забил арендованный у донецкого "Шахтера" атакующий полузащитник Артем Бондаренко.
После этого тура команда Руслана Костышина занимает 6-е место в турнирной таблице, а команда Остапа Маркевича расположилась на 10-й позиции.
Украинская Премьер-лига. 18-й тур
14 марта. Ковалевка. Стадион "Колос". 2348 зрителей
"Мариуполь" - "Колос" 1:4
Голы: Бондаренко 45 + 1 - Чурко 5, Костышин, 29 Новак, Лысенко 61
14 марта. Ковалевка. Стадион "Колос". 2348 зрителей
Голы: Бондаренко 45 + 1 - Чурко 5, Костышин, 29 Новак, Лысенко 61
"Мариуполь": Кудрик - Меличенко (Кирюханцев 67), Чоботенко, Мампаси, Стасюк (Драмбаев 51) - Чех, Мишнев - Топалов (Очеретько 51), Бондаренко (Петерман 86), Горбунов (Кащук, 46) – Кулаков
Тренер: Остап Маркевич
Тренер: Остап Маркевич
"Колос": Кучерук - Черноморец, Петров, Новак, Золотов - Задоя, Ориховский (Милько 55) - Чурко (Ильин 40), Костышин (Исаенко 73), Антюх - Лысенко (Нгамба 73)
Тренер: Руслан Костышин
Тренер: Руслан Костышин
Арбитр: Александр Шандор
Предупреждение: Кулаков 40, Чоботенко 57 - Нгамба 75, Антюх 90 + 1, Золотов 90 + 3
Предупреждение: Кулаков 40, Чоботенко 57 - Нгамба 75, Антюх 90 + 1, Золотов 90 + 3
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