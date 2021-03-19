Матч против Вильярреала стал юбилейным для Кендзеры

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" уступило "Вильярреалу" со счетом (0:2, первая игра - 0:2).

Этот поединок стал юбилейным для одного из футболистов киевского "Динамо" Томаша Кендзеры.

В составе "бело-синих" 26-летний защитник провел 150 матчей. Дебютировал он 29 июля 2017-го. С тех пор футболист сыграл 94 встречи в УПЛ, 8 – в Кубке, 3 – в Суперкубке и 45 – в еврокубках.

При этом Кендзера стал 15-м легионером «Динамо», которому покорился этот гвардейский рубеж.

Напомним, что по версии портала WhoScored Кендзера стал худшим игроком в матче против "Вильярреала".