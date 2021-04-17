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Ингулец - Рух: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Ингулец" - "Рух", украинская Премьер-лига, 18 апреля 2021

Ингулец - Рух: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Ингулец

UA-Футбол
Новина українською

Очередная "битва за шесть очков" между двумя аутсайдерами. "Ингулец" и "Рух" в этом сезоне дебютировали в УПЛ, но пока что процесс адаптации идет не очень быстро. Оба коллектива, наряду с "Минаем", "Львовом" и "Олимпиком", ведут борьбу за сохранения места в элитном дивизионе. Заработанные три очка в воскресенье приблизят их к этой цели.

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В прошлом туре "Рух" победил в другой "битве за шесть очков", обыграв дома "Минай". Однако их будущий оппонент в неплохой форме и два поражения подряд не должны вводить в заблуждения. Подопечные Лавриненко будут настраиваться на победу, дабы еще дальше отдалиться от опасного последнего места.

Смотрите матч 22-го тура УПЛ в воскресенье, 18-го апреля, на канале "Футбол 1". Начало игры в 14:00. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Ингулец" - "Рух" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Ингулец" - "Рух" на UA-Футбол >>

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В статье: Рух (Львов) Ингулец (Петрово)
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