Ингулец - Рух: где и когда смотреть матч УПЛ

Очередная "битва за шесть очков" между двумя аутсайдерами. "Ингулец" и "Рух" в этом сезоне дебютировали в УПЛ, но пока что процесс адаптации идет не очень быстро. Оба коллектива, наряду с "Минаем", "Львовом" и "Олимпиком", ведут борьбу за сохранения места в элитном дивизионе. Заработанные три очка в воскресенье приблизят их к этой цели.

В прошлом туре "Рух" победил в другой "битве за шесть очков", обыграв дома "Минай". Однако их будущий оппонент в неплохой форме и два поражения подряд не должны вводить в заблуждения. Подопечные Лавриненко будут настраиваться на победу, дабы еще дальше отдалиться от опасного последнего места.

Смотрите матч 22-го тура УПЛ в воскресенье, 18-го апреля, на канале "Футбол 1". Начало игры в 14:00. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Ингулец" - "Рух" будет доступна на платформе Oll.tv.