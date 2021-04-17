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Луческу на вопрос, почему не было эмоций после победы над Шахтером: Мне нелегко. Окей

Премьер-лига
(3 голосов)

Наставник "бело-синих" подвел итоги победы над "горняками"

Луческу на вопрос, почему не было эмоций после победы над Шахтером: Мне нелегко. Окей

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу над донецким "Шахтером" в матче 22-го тура чемпионата Украины.

– Если бы "Шахтер" выиграл, они бы приблизились к нам. Тем более у нас сложные следующие игры. В случае выигрыша, "Шахтер" усложнил бы ситуацию. Игра была равная, тактическая, у них хороший контроль мяча был, все время строили игру. Мы очень организованы были в обороне, закрывали все зоны, выходили на владеющего мячом, практически не дали создать ни одного момента у наших ворот. Не было зрелищной игры – это нормально, когда в ней решается очень многое.

С одной стороны была очень техничная команда, с техничными игроками, с другой – очень мощная физически, организованная, которая знала, что делать и как играть, как защитить результат. Чемпионат выигрывается за счет организации игры в обороне и перехода в быстрые контратаки со взятием ворот.

– Отсутствие Сидорчука.

– Я смотрел хорошо наши прошедшие игры – пара Андриевский и Шепелев играла очень хорошо в Барселоне, плюс Буяльский. К сожалению, травмы одного-второго вывели их из строя, и у нас сменилась середина. В то же время, хорошо дополняла себя пара Сидорчук-Шапаренко. Я выбрал пару Шепелев-Андриевский, и они сыграли очень хороший матч.

Из-за давления футболисты сегодня много грешили, из-за важности этого матча. Были индивидуальные ошибки, но результат меня удовлетворил. Это не снимает важность победы, то, насколько разумно футболисты сыграли и выполнили установку.

– Почему мы не увидели эмоций после победы?

– Мне нелегко. Окей, – сказал Луческу.

После этого наставник киевлян покинул флеш-зону, так и не ответив на вопрос: "Это из-за "Шахтера"?".

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Шахтёр - Динамо
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Источник:
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Комментарии (4)
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Геродот (Винница)
17.04.2021 в 23:13
Конечно это нелегко -- опустить команду, с которой столько лет жизни связано и самые громкие успехи в карьере.
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
17.04.2021 в 23:03
это что-то... ФК "Динамо" Киев, Мирча Луческу, Супуркубок Украины, отбор на Лигу чемпионов, Лига чемпионов, Лига Европы, Чемпион Украины, (а может и Кубок Украины) - и это всё за один сезон. А если бы Луческу был в Шахтере? ...
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+1
0
alex69 (Париж)
17.04.2021 в 22:52
Луческу просто подвинул Каштру, тем самым освободив себе место.))
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+2
0
alex.belogubko (одесса)
17.04.2021 в 22:52
Мирчу можно понять он их сделал а не Фонсека и Каштру --поздравляем с званием ЧУ-ждём КУ--молодець Мирча -привет от ученика Сабо
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+2
0


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