Луческу на вопрос, почему не было эмоций после победы над Шахтером: Мне нелегко. Окей

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу над донецким "Шахтером" в матче 22-го тура чемпионата Украины.

– Если бы "Шахтер" выиграл, они бы приблизились к нам. Тем более у нас сложные следующие игры. В случае выигрыша, "Шахтер" усложнил бы ситуацию. Игра была равная, тактическая, у них хороший контроль мяча был, все время строили игру. Мы очень организованы были в обороне, закрывали все зоны, выходили на владеющего мячом, практически не дали создать ни одного момента у наших ворот. Не было зрелищной игры – это нормально, когда в ней решается очень многое.

С одной стороны была очень техничная команда, с техничными игроками, с другой – очень мощная физически, организованная, которая знала, что делать и как играть, как защитить результат. Чемпионат выигрывается за счет организации игры в обороне и перехода в быстрые контратаки со взятием ворот.

– Отсутствие Сидорчука.

– Я смотрел хорошо наши прошедшие игры – пара Андриевский и Шепелев играла очень хорошо в Барселоне, плюс Буяльский. К сожалению, травмы одного-второго вывели их из строя, и у нас сменилась середина. В то же время, хорошо дополняла себя пара Сидорчук-Шапаренко. Я выбрал пару Шепелев-Андриевский, и они сыграли очень хороший матч.

Из-за давления футболисты сегодня много грешили, из-за важности этого матча. Были индивидуальные ошибки, но результат меня удовлетворил. Это не снимает важность победы, то, насколько разумно футболисты сыграли и выполнили установку.

– Почему мы не увидели эмоций после победы?

– Мне нелегко. Окей, – сказал Луческу.

После этого наставник киевлян покинул флеш-зону, так и не ответив на вопрос: "Это из-за "Шахтера"?".