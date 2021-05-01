Клейтон дебютировал за Динамо, а через две минуты сделал ассист. ВИДЕО

В матче 24-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" разгромило полтавскую "Ворсклу" со счетом 5:1.

В концовке поединка, а именно на 82-й минуте наставник "бело-синих" выпустил на поле Клейтона - бразилец вышел на замену вместо Жерсона Родригеша. А спустя две минуты Клейтон принял участие в 5-м забитом мяче динамовцев в этой игре и отдал голевую передачу на своего соотечественника - Сидклея.

Этот матч и ассист стали дебютными для Клейтона в футболке украинской команды.

Видео результативной передачи Клейтона