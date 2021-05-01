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Клейтон дебютировал за Динамо, а через две минуты сделал ассист. ВИДЕО
Бразилец отдал голевую на Сидклея в концовке матча с Ворсклой
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
В матче 24-го тура чемпионата Украины
В концовке поединка, а именно на 82-й минуте наставник "бело-синих" выпустил на поле Клейтона - бразилец вышел на замену вместо Жерсона Родригеша. А спустя две минуты Клейтон принял участие в 5-м забитом мяче динамовцев в этой игре и отдал голевую передачу на своего соотечественника - Сидклея.
Этот матч и ассист стали дебютными для Клейтона в футболке украинской команды.
Видео результативной передачи Клейтона
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