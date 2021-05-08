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Шахтер - Ингулец: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Шахтер" - "Ингулец", украинская Премьер-лига, 9 мая 2021
Фото: ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" завершит нынешний сезон домашним матчем против "Ингульца". Обе команды уже не имеют никаких турнирных задач в этой кампании, а потому результат - пустая формальность. С другой стороны, оба наставника смогут оценить в игре ближайший резервы, а Луиш Каштру победно попрощаться с клубом. С большой долей вероятности, донецкий клуб он покинет.
Интересно, что "Шахтер" и "Ингулец" проведут первый очный матч в этом сезоне. В первом круге они не смогли выйти на поле, так как газон был не готов принять игру из-за погодных условий. Тогда команде Лавриненко было засчитано техническое поражение 0:3.
Смотрите матч 26-го тура УПЛ в воскресенье, 9-го мая, на канале "Футбол 1". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".
Легальная интернет трансляция матча "Шахтер" - "Ингулец" будет доступна на платформе Oll.tv.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Ингулец"
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