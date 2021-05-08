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Львов - Олимпик: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Львов" - "Олимпик", украинская Премьер-лига, 9 мая 2021
Фото: ФК Львов
"Львов" и "Олимпик" завершат сезон 2020/21 очной игрой, которая пройдет на домашнем стадионе первых. Оба коллектива проиграли в прошлом туре, однако вылет им все равно не страшен. Однако это не значит, что у наставников нет мотивации. Как минимум, на победу будет играть Роман Санжар, у которого возвращение в донецкий клуб прошло не совсем удачно - разгром от "Руха" 0:3.
Смотрите матч 26-го тура УПЛ в воскресенье, 9-го мая, на канале "Футбол 2". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".
Легальная интернет трансляция матча "Львов" - "Олимпик" будет доступна на платформе Oll.tv.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Львов" - "Олимпик"
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