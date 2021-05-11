Динамо как пример, сломленная Десна, фактор Санжара. Эксперты о 26-м туре УПЛ

Бывший арбитр ФИФА Сергей Шебек вместе с бывшим тренером "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александром Севидовым подводят итоги последнего тура чемпионата Украины в сезоне 2020/21.

"Колос" - "Динамо" 0:3

Сергей Шебек: В последнее время "Колос" стал неудобной командой для динамовцев. Выигрывали, забирали очки и показывали достойный футбол. Но в этом матче коваливцев хватило лишь на первых пятнадцать минут, где они старались навязать свою игру и сопротивлялись. Затем на поле была лишь одна команда – "Динамо". Гости владели инициативой, создавали давление, а с ним и моменты. Одна из комбинаций завершилась красивым голом.

Второй тайм прошел под диктовку киевлян без шансов для хозяев. "Динамо" забило еще два эффектных мяча, показав, что класс и лучшая квалификация футболистов сыграли решающую роль в поединке. Подопечные Луческу - молодцы, подошли к матчу в полной боевой готовности, сконцентрировано, и, показав чемпионскую игру, наглядно продемонстрировали, к чему нужно стремиться коваливцам.

"Мариуполь" - "Десна" 4:1

Сергей Шебек: После первого тайма ничто не предвещало беды для "северян". Они выиграли этот 45-минутный отрезок, владели инициативой, больше контролировали мяч, а у "Мариуполя" вообще не было моментов. Свое преимущество закрепили забытым мячом.

Но во втором тайме "Десна" не была похожа на себя. Черниговцы словно остановились, проигрывая все что можно. И борьбу, и подборы, а главное не успевали в скорости за быстрыми молодыми азовскими игроками. "Мариуполь" просто растоптал гостей.

Все началось на 51-й минуте с очень опасного удара Очеретько под перекладину, но вратарь с трудом парировал. А через десять минут Олег сотворил шедевр - пробил в "девятку" из-за штрафной и тем самым заставил поверить в себя мариупольцев.

Удаление в составе "Десны", похоже, полностью сломало команду. Тут же через минуту Сикан выводит хозяева вперед. Он же, убежав от неповоротливого Тамма, выходит один на один, технично забив мяч в угол, и счет становится 3:1. Не зря Рябоконь видимо недовольный игрой эстонского легионера тут же его заменил. И это не только в этом матче к нему претензии, в последнее время он играет слабо. Настало время подумать о его дальнейшем прибивании в команде. Приобретение, которое не оправдало себя. Да и вся защита действовала не лучше.

"Десна" непривычно выглядела беспомощной и потерянной на поле. Заслуженная и убедительная победа мариупольцев, которые просто безжалостно утопили Десну в Азовском море.

"Днепр-1" - "Рух" 1:1

Александр Севидов: По этой игре особо интересного ничего не скажешь. Вроде неплохой матч с хорошими скоростями, открытым футболом, но абсолютно без эмоций. Команды выполнили свои задачи, поэтому тренеры анализировали и думали о будущем чемпионате. Первый там почти равный, может быть, более опасно атаковал "Рух". А во втором тайме быстрый гол днепрян оживил игру, львовяне попытались в конце матча спасти ее, что и удалось им сделать с пенальти. Наверное, чемоданное настроение сказалось на игре команд, поэтому не было тех страстей и накала, которые были еще несколько туров назад. Закономерная ничья закрыла чаяния и старания команд.

"Львов" - "Олимпик" 1:1

Сергей Шебек: Абсолютно равная игра с закономерным ничейным результатом. Первый тайм хозяева были чуть свежее и активнее, забили гол, но команды практически ничего серьезного не создали. Во втором "олимпийцы" выглядели увереннее, заставив играть львовян больше на оборону. Все решила удачная замена. Сыграла тренерская чуйка Романа Санжара? Донетчанин Хамелюк первым же касанием забил мяч, принеся моральное удовлетворение команде, что в последней игре не проиграли. "Олимпик" это заслужил. Хотя мог и вырвать победу, забей Тейшера головой с пяти метров, но пробил выше.

"Шахтера" - "Ингулец" 1:0

Сергей Шебек: "Шахтер" выиграл скромно, хотя мог забить и больше. Полное и тотальное преимущество "горняков" на протяжении всего матча, не оставило никаких шансов для петровцев. "Ингулец" не смог ничего создать, лишь в конце игры полумомент у Ситчинавы смотрелся как одиночный случай. Если бы "Шахтер" реализовал все свои созданные моменты, то для "Ингульца" было бы очень печально. А так 1:0 - почетное поражение.