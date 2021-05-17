Ковалец: Динамо под руководством Луческу напоминает команду времен Лобановского

Украинский тренер Сергей Ковалец оценил работу Мирчи Луческу в киевском "Динамо". Напомним, что под его руководством "бело-синие" сделали золотой хет-трик.

"Пришел, увидел, победил. Так можно сказать о ярком возвращении в украинский футбол Мирчи Луческу. Создалось впечатление, что даже не было такого довольно продолжительного расставания, поскольку возглавляемая им команда снова продемонстрировала качественный футбол. Только сейчас это было "Динамо", а не "Шахтер".

Как бы к Луческу не относились некоторые болельщики "бело-синих2, факты – упрямая вещь: "Динамо" под руководством Луческу начало напоминать команду времен Валерия Лобановского. Румынский специалист воспользовался своим талантом психолога. Чувствовалось, что он достучался буквально до каждого своего подопечного, и они отблагодарили его за доверие, прибавляя от матча к матчу.

Можно согласиться с тренером "Зари" Виктором Скрипником, который после финального матча Кубка Украины сказал, что "Динамо" напоминает мощный автомобиль, который все сметает со своего пути. Конкуренты "Динамо" не сумели найти веских контраргументов против набравших чемпионский ход "бело-синих".

Меня приятно удивила физическая готовность киевлян даже на финише сезона, вспомните хотя бы, какие рывки совершали в финале Кубка Украины Виктор Цыганков, Николай Шапаренко. И это в овертайме", – сказал Ковалец.