Гельзин: Будущее Олимпика? Пока что окончательного решения нет

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин рассказал, когда будет принято решение о том, продолжит ли донецкий клуб свое существование.

"Пока что окончательного решения нет, мы еще размышляем. Возможно, какая-то ясность наступит в конце недели", - сказал Гельзин.

Напомним, что "Олимпик" получил аттестат для участия в УПЛ в сезоне 2021/22.

Добавим, что ранее Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение запретить Гельзину любую футбольную деятельность сроком на пять лет.