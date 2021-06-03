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Гельзин: Будущее Олимпика? Пока что окончательного решения нет

Премьер-лига
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Существование донецкого клуба решится до конца недели

Гельзин: Будущее Олимпика? Пока что окончательного решения нет

olimpik.com.ua

Новина українською

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин рассказал, когда будет принято решение о том, продолжит ли донецкий клуб свое существование.

"Пока что окончательного решения нет, мы еще размышляем. Возможно, какая-то ясность наступит в конце недели", - сказал Гельзин.

Напомним, что "Олимпик" получил аттестат для участия в УПЛ в сезоне 2021/22.

Добавим, что ранее Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение запретить Гельзину любую футбольную деятельность сроком на пять лет.

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин
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