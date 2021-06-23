Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клуб Развана Луческу заинтересовался одним из лидеров Зари
Клуб начал переговоры по футболисту
Греческий "ПАОК" заинтересовался полузащитником "Зари" Владиславом Кочергиным.
Отметим, что 25-летний футболист находится в сфере интересов нескольких клубов из Европы.
По информации итальянского журналиста Димитри Канелло, в борьбу за украинца включился "ПАОК" Салоники. Греческий клуб уже начал переговоры по футболисту и готов совершить сделку, выплатив клаусулу размером в 1,5 миллиона евро
Добавим, что главным тренером "ПАОК" является сын Мирчи Луческу Разван.
В минувшем сезоне УПЛ хавбек забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи в 33 матчах за "Зарю".
Напомним, что ранее сообщалось об интересе итальянской "Венеции" к трансферу Кочергина. Сам футболист сообщил, что хотел бы оказаться в Италии.
Популярное сейчас
- С надеждой на чудо. Сборная Украины потренировалась после поражения от Австрии
- Худжамов: Не хочется кидаться какашками, но в сборной есть футболисты, которым нужно убрать понты
- Хавбек Колоса поедет на сборы с Динамо. Его возможный трансфер оценен в 500 тысяч долларов
- Гиоане назвал самые большие премиальные, которые получил в Динамо
- Полуголая красотка выбежала на поле во время матча сборных Финляндии и Бельгии. ФОТО
- Шерон Стоун отдыхает. Итальянская журналистка повторила трюк из Основного инстинкта на ЕВРО. ВИДЕО