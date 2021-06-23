Клуб Развана Луческу заинтересовался одним из лидеров Зари

Греческий "ПАОК" заинтересовался полузащитником "Зари" Владиславом Кочергиным.

Отметим, что 25-летний футболист находится в сфере интересов нескольких клубов из Европы.

По информации итальянского журналиста Димитри Канелло, в борьбу за украинца включился "ПАОК" Салоники. Греческий клуб уже начал переговоры по футболисту и готов совершить сделку, выплатив клаусулу размером в 1,5 миллиона евро

Добавим, что главным тренером "ПАОК" является сын Мирчи Луческу Разван.

В минувшем сезоне УПЛ хавбек забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи в 33 матчах за "Зарю".

Напомним, что ранее сообщалось об интересе итальянской "Венеции" к трансферу Кочергина. Сам футболист сообщил, что хотел бы оказаться в Италии.