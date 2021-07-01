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СМИ: Нуриев в ближайшее время подпишет контракт с Колосом
Минувший сезон форвард провел в "Минае"
Форвард Анатолий Нуриев продолжит выступления в УПЛ.
Как сообщает источник, 25-летний футболист в ближайшее время подпишет контракт с "Колосом". О подробностях соглашения не сообщается
Напомним, что последним клубом Нуриева был "Минай", за который он выступал с 2018 года. В составе закарпатского клуба нападающий провел 61 матч, забил 29 голов и сделал четыре результативные передачи.
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Источник:Динамомания
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