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СМИ: Нуриев в ближайшее время подпишет контракт с Колосом

Премьер-лига
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Минувший сезон форвард провел в "Минае"

СМИ: Нуриев в ближайшее время подпишет контракт с Колосом

Новина українською

Форвард Анатолий Нуриев продолжит выступления в УПЛ.

Как сообщает источник, 25-летний футболист в ближайшее время подпишет контракт с "Колосом". О подробностях соглашения не сообщается

Напомним, что последним клубом Нуриева был "Минай", за который он выступал с 2018 года. В составе закарпатского клуба нападающий провел 61 матч, забил 29 голов и сделал четыре результативные передачи.

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В статье: Колос (Ковалевка) Анатолий Нуриев
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Источник:
Динамомания

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