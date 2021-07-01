СМИ: Нуриев в ближайшее время подпишет контракт с Колосом

Форвард Анатолий Нуриев продолжит выступления в УПЛ.

Как сообщает источник, 25-летний футболист в ближайшее время подпишет контракт с "Колосом". О подробностях соглашения не сообщается

Напомним, что последним клубом Нуриева был "Минай", за который он выступал с 2018 года. В составе закарпатского клуба нападающий провел 61 матч, забил 29 голов и сделал четыре результативные передачи.