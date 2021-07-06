Tuttosport: Днепр-1 просит чуть меньше 10 млн евро за Довбика

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом пишет Tuttosport.

По данным источника, в услугах украинского футболиста заинтересован "Торино". Итальянцы давно следят за Довбиком, а его гол в ворота Швеции на чемпионате Европы только увеличил желание подписать форварда.

Отмечается, что "Днепр-1" просит за Артема чуть меньше 10 миллионов евро.

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Ранее "Торино" присматривался к форварду "Динамо" Владиславу Супряге. Однако ценник в 9 миллионов евро не устроил итальянский клуб. Киевляне предпочитают дать второй шанс футболисту, чем продавать за такую цену.

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Источник сообщает, что кроме "Реала Сосьедада" и "Марселя", Довбиком также интересуется "Фиорентина".