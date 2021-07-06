  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Tuttosport: Днепр-1 просит чуть меньше 10 млн евро за Довбика
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Tuttosport: Днепр-1 просит чуть меньше 10 млн евро за Довбика

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинцем интересуется клуб Серии А

Tuttosport: Днепр-1 просит чуть меньше 10 млн евро за Довбика

Faisal HQ

Новина українською

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом пишет Tuttosport.

По данным источника, в услугах украинского футболиста заинтересован "Торино". Итальянцы давно следят за Довбиком, а его гол в ворота Швеции на чемпионате Европы только увеличил желание подписать форварда.

Отмечается, что "Днепр-1" просит за Артема чуть меньше 10 миллионов евро.

Читайте такжеАгент Довбика: С утра звонили представители двух известных клубов из Бельгии

Ранее "Торино" присматривался к форварду "Динамо" Владиславу Супряге. Однако ценник в 9 миллионов евро не устроил итальянский клуб. Киевляне предпочитают дать второй шанс футболисту, чем продавать за такую цену.

Читайте такжеСупряга заинтересовал еще один клуб Серии А

Источник сообщает, что кроме "Реала Сосьедада" и "Марселя", Довбиком также интересуется "Фиорентина".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Артем Довбик СК Днепр-1 Владислав Супряга
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tuttosport

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dimka26 (Чернигов)
06.07.2021 в 12:45
Если бы на Евро Довбык отыграл полноценно половину матча-матч - можно было бы что-то судить .... А так.. замена на 10-20 минут. Ну по этому ничего не скажешь.
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
06.07.2021 в 12:43
А во. Вопрос. А за что 9-10 млн? За гол Швеции? В УПЛ забивал средне, в еврокубках не играл, платить такие деньги никто не будет. Тем более за игрока, который не заиграл в чемпионате Дании год-два назад.
Ответить
+2
0
Джин Тоник (R)
06.07.2021 в 12:35
10 мало!Нужно больше до 25 млн.НА Эти деньги Днепр-123 купит парочку хороших игроков
Ответить
0
-2
Будєм разбіратся (Київ)
06.07.2021 в 12:34
Часто виникають чутки , але рідко доходить до продажу. Невідомо де був би Зінченко якби Уфа поставила на нього здирницький цінник. 10 млн за Довбика під вивіскою Дніпро-1 це все ж надто добре щоб бути правдою. З Шахти міг би піти за такі гроші , з Дніпра-1 ні.
Ответить
+2
0
gychek (львов)
06.07.2021 в 12:21
Знов таки,Хорвати продають і за менші гроші гравців і це йде всім на користь!
Ответить
+1
0
аалекс ( Крым)
06.07.2021 в 12:19
Италия-это круто. Если не утка, то скорее всего продадут, пусть и за меньшую сумму, но с процентом от перепродажи.
Ответить
+3
0
аалекс ( Крым)
06.07.2021 в 12:19
Италия-это круто. Если не утка, то скорее всего продадут, пусть и за меньшую сумму, но с процентом от перепродажи.
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...