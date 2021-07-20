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Днепр-1 заявил форварда Русина на новый сезон УПЛ
Футболист будет выступать под 31-м номером
Фото: СК Днепр-1/Автор неизвестен
Нападающий киевского "Динамо" Назарий Русин проведет следующий сезон в составе "Днепра-1".
Футболиста уже заявили на новый сезон УПЛ, где Назарий будет выступать под 31-м номером, сообщает официальный сайт "днепрян".
22-летний Русин будет играть за днепровскую команду на условиях годовой аренды.
Напомним, что также "Днепр-1" арендовал хорватского полузащитника.
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Источник:СК Днепр-1
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Комментарии (2)
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genpet (Николаев)
20.07.2021 в 10:54
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Джин Тоник (R)
20.07.2021 в 10:21
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