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Днепр-1 заявил форварда Русина на новый сезон УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист будет выступать под 31-м номером

Днепр-1 заявил форварда Русина на новый сезон УПЛ

Фото: СК Днепр-1/Автор неизвестен

Новина українською

Нападающий киевского "Динамо" Назарий Русин проведет следующий сезон в составе "Днепра-1".

Футболиста уже заявили на новый сезон УПЛ, где Назарий будет выступать под 31-м номером, сообщает официальный сайт "днепрян".

22-летний Русин будет играть за днепровскую команду на условиях годовой аренды.

Читайте такжеРусин: Надо начинать играть, начинать все с начала, с нуля

Напомним, что также "Днепр-1" арендовал хорватского полузащитника.

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В статье: СК Днепр-1 Назарий Русин
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Источник:
СК Днепр-1

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Комментарии (2)
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genpet (Николаев)
20.07.2021 в 10:54
Ну вот пусть и доказывает, имея постоянное место на поле, свою профпригодность в нашем не самом сильном чемпионате. Форвард ты Русин или нет. Ответ получим в конце сезона. Ждём не менее 15 мячей за сезон
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Джин Тоник (R)
20.07.2021 в 10:21
Не верю в него.Долбик должен играть каждый матч,этот на Замене.Ну лучше бы его в Черноарендовец отдали
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