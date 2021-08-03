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Луческу пропустит товарищеский матч Динамо с Фенербахче

Премьер-лига
(1 голосов)

Румынский специалист простудился

Луческу пропустит товарищеский матч Динамо с Фенербахче

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Мирча Луческу не полетит с "Динамо" в Стамбул. Румынский тренер простудился.

После матча 2-го тура с "Вересом" (4:0) Луческу не дал команде выходной и уже в понедельник была тренировка. Как и в игре с ровенчанами, пока что функции Мирчи Луческу выполняет Эмиль Карас.

Он также будет руководить командой в товарищеском матче с "Фенербахче", который состоится 4 августа.

Врачи пока не рекомендовали Мистеру быть в активном рабочем процессе, поэтому он будет давать указания по телефону.

Напомним, что для "Динамо" сезон-2021/2022 официально начался только со второго тура УПЛ. Ранее были перенесены матчи киевлян против "Шахтера" (Суперкубок Украины) и "Миная" в первом туре чемпионата.

Добавим, что матч против "Вереса" Мирча Луческу смотрел с вип-ложи НСК "Олимпийский" из-за простуды.

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В статье: Мирча Луческу Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.08.2021 в 09:40
Старость - не радость!
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