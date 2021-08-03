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Луческу пропустит товарищеский матч Динамо с Фенербахче
Румынский специалист простудился
fcdynamo.kiev.ua
Мирча Луческу не полетит с "Динамо" в Стамбул. Румынский тренер простудился.
После матча 2-го тура с "Вересом" (4:0) Луческу не дал команде выходной и уже в понедельник была тренировка. Как и в игре с ровенчанами, пока что функции Мирчи Луческу выполняет Эмиль Карас.
Он также будет руководить командой в товарищеском матче с "Фенербахче", который состоится 4 августа.
Врачи пока не рекомендовали Мистеру быть в активном рабочем процессе, поэтому он будет давать указания по телефону.
Напомним, что для "Динамо" сезон-2021/2022 официально начался только со второго тура УПЛ. Ранее были перенесены матчи киевлян против "Шахтера" (Суперкубок Украины) и "Миная" в первом туре чемпионата.
Добавим, что матч против "Вереса" Мирча Луческу смотрел с вип-ложи НСК "Олимпийский" из-за простуды.
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