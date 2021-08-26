Черноморец - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Последний перед августовско-сентябрьским окном сборных тур УПЛ откроет противостояние "Черноморца" и "Александрии" – двух непредсказуемых команд. Одесситы начинали турнир как типичный аутсайдер, но понемногу разбегались и сейчас уже не выглядят безнадежным мальчиком для битья.

"Александрия" имеет в своей коллекции победы над "Шахтером" и "Зарей", но есть также поражение от "Миная" и ничья со "Львовом". Нестабильность – сейчас главная черта александрийцев.

Поэтому непонятно, чего ожидать от этого матча. Лучше просто следить. Игра состоится в пятницу, 27-го августа в 19:30. Прямая онлайн видеотрансляция поединка – телеканал "Футбол 1". Текстовый онлайн матча "Черноморец" - "Александрия" будет доступен в матч-центре UA-Футбол >>>.

Также на нашей странице в YouTube будет доступна аудио-трансляция матча – это описание событий на поле в живом времени. Присоединяйтесь в 19:25.