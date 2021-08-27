  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Чохонолидзе прокомментировал потенциальные трансферы Сидклея и Родригеса
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чохонолидзе прокомментировал потенциальные трансферы Сидклея и Родригеса

Премьер-лига
(1 голосов)

Гендиректор "Динамо" - о трансферной кампании киевского клуба

Чохонолидзе прокомментировал потенциальные трансферы Сидклея и Родригеса

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Генеральный директор "Динамо" Резо Чохонолидзе рассказал о трансферной кампании киевского клуба в летнее межсезонье.

- Стоит ли ожидать усиление до конца трансферного окна?

- Скорее всего, нет. В межсезонье команда готовилась в составе 25-30 игроков, у нас есть достаточное количество футболистов, чтобы иметь возможность проводить ротацию. А чтобы новый игрок мог усилить "Динамо" уже сейчас, он должен быть на 2-3 головы выше тех, кто есть. Мы довольны тем подбором футболистов, который есть в распоряжении Луческу, довольны прогрессом молодых игроков, и надеемся, что они продолжат в том же духе.

Читайте такжеЗаря и Днепр-1 заинтересованы в Шабанове, но не готовы платить большую зарплату игрока

- А есть ли окончательное решение по футболистам, которые покинут клуб? В частности, на командной фотосессии отсутствовали Сидклей и Жерсон.

- Чтобы предоставить игровую практику некоторым футболистам, которые ее получают нечасто, мы готовы рассматривать варианты с арендой. Могу сказать, что Сидклей отправится в ПАОК. По Жерсону также ведутся переговоры. Мы будем рады, если своей игрой наши футболисты будут привлекать внимание других команд.

Ушедший из "Динамо" несколько лет назад Роман Яремчук - прекрасный пример того, что какой результат приносят постоянная работа над собой и желание становиться лучше и лучше. Теперь Рома имеет шанс сыграть против нашего клуба уже в составе своей новой команды - "Бенфики", - сказал Резо Чохонолидзе.

Читайте такжеСидклей прибыл в Грецию для подписания контракта с ПАОКом

Ранее сообщалось, что Жерсон Родригес может перейти в "Салернитану". Добавим, что новичок Серии А также был заинтересован в подписании еще одного игрока "Динамо" - Владислава Супряги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Резо Чохонелидзе Динамо (Киев) Жерсон Родригес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...