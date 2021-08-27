Чохонолидзе прокомментировал потенциальные трансферы Сидклея и Родригеса

Генеральный директор "Динамо" Резо Чохонолидзе рассказал о трансферной кампании киевского клуба в летнее межсезонье.

- Стоит ли ожидать усиление до конца трансферного окна?

- Скорее всего, нет. В межсезонье команда готовилась в составе 25-30 игроков, у нас есть достаточное количество футболистов, чтобы иметь возможность проводить ротацию. А чтобы новый игрок мог усилить "Динамо" уже сейчас, он должен быть на 2-3 головы выше тех, кто есть. Мы довольны тем подбором футболистов, который есть в распоряжении Луческу, довольны прогрессом молодых игроков, и надеемся, что они продолжат в том же духе.

- А есть ли окончательное решение по футболистам, которые покинут клуб? В частности, на командной фотосессии отсутствовали Сидклей и Жерсон.

- Чтобы предоставить игровую практику некоторым футболистам, которые ее получают нечасто, мы готовы рассматривать варианты с арендой. Могу сказать, что Сидклей отправится в ПАОК. По Жерсону также ведутся переговоры. Мы будем рады, если своей игрой наши футболисты будут привлекать внимание других команд.

Ушедший из "Динамо" несколько лет назад Роман Яремчук - прекрасный пример того, что какой результат приносят постоянная работа над собой и желание становиться лучше и лучше. Теперь Рома имеет шанс сыграть против нашего клуба уже в составе своей новой команды - "Бенфики", - сказал Резо Чохонолидзе.

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Ранее сообщалось, что Жерсон Родригес может перейти в "Салернитану". Добавим, что новичок Серии А также был заинтересован в подписании еще одного игрока "Динамо" - Владислава Супряги.