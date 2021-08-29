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Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне покуражились

Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос

фото - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

В шестом туре украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" принимало "Колос" и, мягко говоря, не оставило шансов коваливцам. Бело-синие на глазах у исполняющего обязанности главного тренера сборной Александра Петракова забили в ворота команды Костышина семь голов, совсем немного не дотянув до повторения своей самой большой победы. "Колос" таким образом потерпел самое крупное поражение в своей истории. Самые яркие кадры из игры смотрите в фоторепортаже от Александра Приходько.

Фотогалерея

Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 1Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 2Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 3Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 4Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 5Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 6Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 7Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 8Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 9Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 10Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 11Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 12Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 13Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 14Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 15Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 16Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 17Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 18Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 19Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 20Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 21Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 22Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 23Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 24Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 25Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 26Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 27Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 28Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 29Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 30Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 31Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 32Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 33Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 34Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 35Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 37Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 36Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 38Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 39Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 40Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 41Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 42Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 43Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 44
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В статье: Динамо (Киев) фото Колос (Ковалевка)
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