Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос

В шестом туре украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" принимало "Колос" и, мягко говоря, не оставило шансов коваливцам. Бело-синие на глазах у исполняющего обязанности главного тренера сборной Александра Петракова забили в ворота команды Костышина семь голов, совсем немного не дотянув до повторения своей самой большой победы. "Колос" таким образом потерпел самое крупное поражение в своей истории. Самые яркие кадры из игры смотрите в фоторепортаже от Александра Приходько.

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