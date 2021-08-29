Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Счастливая семерка под наблюдением Петракова. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос
Киевляне покуражились
фото - Олександр Приходько
В шестом туре украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" принимало "Колос" и, мягко говоря, не оставило шансов коваливцам. Бело-синие на глазах у исполняющего обязанности главного тренера сборной Александра Петракова забили в ворота команды Костышина семь голов, совсем немного не дотянув до повторения своей самой большой победы. "Колос" таким образом потерпел самое крупное поражение в своей истории. Самые яркие кадры из игры смотрите в фоторепортаже от Александра Приходько.
Фотогалерея
Популярное сейчас
- Дебют Месси. Реймс – ПСЖ. Прогноз матча Лиги 1 на 29.08.21
- Свитолина завоевала 16-й титул WTA в карьере, победив Корне в финале Чикаго
- Разминка перед Бенфикой? Динамо - Колос 7:0. Видео голов и обзор матча
- Динамо - единоличный лидер, Днепр-1 - второй. Таблица УПЛ 2021/22
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО
- Как живет и сколько зарабатывает Яремчук в Лиссабоне - ВИДЕО
Новости по теме
- 12:19 Украинские Удача Ворсклы, полный провал Каштру, обыденность Зари. Что говорить о лидерах УПЛ по итогам сезона
- 18:40 Украинские Шахтер снова ожил. По крайней мере, на один тайм. О чем говорить после 20 тура УПЛ
- 16:22 Украинские Он пришел и привел за собой весну. Акценты зрителя на играх 20-го тура УПЛ