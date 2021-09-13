Матч против Металлиста 1925 стал юбилейным для Бойко в украинской карьере

В матче с "Металлистом 1925" юбилейный, 250-й, и официальный матч в своей украинской карьере провел вратарь "Динамо" Денис Бойко.

33-летний голкипер ранее в УПЛ также защищал цвета "Оболони", "Кривбасса" и "Днепра".

170 встреч Бойко сыграл в чемпионатах Украины (ЧУ), 13 - в Кубке Украины (КУ), 58 - в еврокубках (ЕК), 2 - за Суперкубок (СК) и 7 - за сборную Украины (ЗУ), в том числе и как представитель турецкого "Бешикташа" и испанской "Малаги".