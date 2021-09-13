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Матч против Металлиста 1925 стал юбилейным для Бойко в украинской карьере

Премьер-лига
(1 голосов)

Голкипер провел 250-й матч в профессиональной карьере

Матч против Металлиста 1925 стал юбилейным для Бойко в украинской карьере

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

В матче с "Металлистом 1925" юбилейный, 250-й, и официальный матч в своей украинской карьере провел вратарь "Динамо" Денис Бойко.

33-летний голкипер ранее в УПЛ также защищал цвета "Оболони", "Кривбасса" и "Днепра".

170 встреч Бойко сыграл в чемпионатах Украины (ЧУ), 13 - в Кубке Украины (КУ), 58 - в еврокубках (ЕК), 2 - за Суперкубок (СК) и 7 - за сборную Украины (ЗУ), в том числе и как представитель турецкого "Бешикташа" и испанской "Малаги".

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В статье: Денис Бойко Динамо (Киев)
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (1)
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Американец 2000
13.09.2021 в 14:57
Всю игру бегал по своей половине разминался ! Цирк устраивал с прыжками и скачками !Харьковчане увидев такое дело , решили его сильно не беспокоить и старались не переходить на половину киевлян !
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