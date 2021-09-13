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Матч против Металлиста 1925 стал юбилейным для Бойко в украинской карьере
Голкипер провел 250-й матч в профессиональной карьере
Фото: ФК Динамо Киев
В матче с "Металлистом 1925" юбилейный, 250-й, и официальный матч в своей украинской карьере провел вратарь "Динамо" Денис Бойко.
33-летний голкипер ранее в УПЛ также защищал цвета "Оболони", "Кривбасса" и "Днепра".
170 встреч Бойко сыграл в чемпионатах Украины (ЧУ), 13 - в Кубке Украины (КУ), 58 - в еврокубках (ЕК), 2 - за Суперкубок (СК) и 7 - за сборную Украины (ЗУ), в том числе и как представитель турецкого "Бешикташа" и испанской "Малаги".
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Источник:УПЛ
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Комментарии (1)
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Американец 2000
13.09.2021 в 14:57
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