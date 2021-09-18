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Без ВАР не обошлось. Динамо - Александрия 1:0. Видео гола и обзор матча
Киевляне снова оторвались от "Шахтера"
Фото: Александр Приходько
Матч "Динамо" - "Александрия" считался центральным в восьмом туре УПЛ. Не беремся говорить об уровне игры, который показали команды, но по эмоциям и впечатлением встреча соответствовала статусу. Команда Гуры достойно держала оборону и почти удержала нулевую ничью, но пропустила уже на 90+7 с пенальти, который был назначен после ВАР. Автором единственного гола стал Виктор Цыганков.
Киев. НСК "Олимпийский"
"Динамо" - ФК "Александрия" 1:0
Гол: Виктор Цыганков (пен.) 90+7
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