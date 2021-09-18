Без ВАР не обошлось. Динамо - Александрия 1:0. Видео гола и обзор матча

не могли забить с игры так дали пенальти а надо было давать Гармашу горчишник красиво упал --отрабатывал на тренеровках --стыдно за такой выиграшь--будем смотреть ЛЧ что ДК и ШД стоят в игре с хорошими командами а колхозный УПЛ это отстой -за бугром такие пенальти не дают