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Без ВАР не обошлось. Динамо - Александрия 1:0. Видео гола и обзор матча

Премьер-лига
(2 голосов)

Киевляне снова оторвались от "Шахтера"

Без ВАР не обошлось. Динамо - Александрия 1:0. Видео гола и обзор матча

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Матч "Динамо" - "Александрия" считался центральным в восьмом туре УПЛ. Не беремся говорить об уровне игры, который показали команды, но по эмоциям и впечатлением встреча соответствовала статусу. Команда Гуры достойно держала оборону и почти удержала нулевую ничью, но пропустила уже на 90+7 с пенальти, который был назначен после ВАР. Автором единственного гола стал Виктор Цыганков.

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Киев. НСК "Олимпийский"
"Динамо" - ФК "Александрия" 1:0
Гол: Виктор Цыганков (пен.) 90+7

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия
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Комментарии (9)
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alex.belogubko (одесса)
18.09.2021 в 23:03
не могли забить с игры так дали пенальти а надо было давать Гармашу горчишник красиво упал --отрабатывал на тренеровках --стыдно за такой выиграшь--будем смотреть ЛЧ что ДК и ШД стоят в игре с хорошими командами а колхозный УПЛ это отстой -за бугром такие пенальти не дают
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+1
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
18.09.2021 в 22:58
Все законно...
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0
-2
prostors (Вольногорск)
18.09.2021 в 22:46
Да слабовато будет.
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+1
-1
avatar
djeff2015 (Запорожье)
18.09.2021 в 22:46
шабАБАв......фу...гыдота.....
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+4
-1
stas1362 (Приютівка)
18.09.2021 в 23:00
педрило
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+2
-1
oleg dynamo (львівська)
18.09.2021 в 22:39
скажу на рахунок Шабанова...соромно за нього...просто таким займатись має бути соромно...
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+5
-1
prostors (Вольногорск)
18.09.2021 в 22:48
Так и Спинелли так же упал а игрок получил карточку.
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+2
-3
маматрахер228 (Киев)
18.09.2021 в 22:30
все по делу, Динамо молодцы, хейтеры гуляйте
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+2
-4
stas1362 (Приютівка)
18.09.2021 в 23:01
не отвлекайся, трахай маму
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+1
-2


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