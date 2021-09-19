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Буяльский: Дожали Александрию на характере

Премьер-лига
(2 голосов)

В течение встречи было много моментов

Буяльский: Дожали Александрию на характере

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал встречу против "Александрии" в восьмом туре УПЛ:

“ - Эмоции положительные. У нас было много моментов, если бы забили раньше – было бы намного легче. Были выходы один в один, которые не реализовали, но в конце на характере дожали соперника.

- С чем были связаны эмоции игроков и тренеров “Александрии” в концовке матча?

- Это нормально, потому что для команды, которая всю игру терпит и играет на любой положительный результат, обидно пропускать в конце матча. Эмоции были и у меня. Но я уже остыл, забыл их. Двигаемся дальше.

- Напряженный график матчей выбивает команду из колеи?

- Наоборот – хорошо, когда матчей много. Сейчас мы больше внимания уделяем восстановлению, чем тренировкам и теории, так что силы были, особенно в первом тайме, потому что создавали моменты. Во втором тайме всей командой пошли вперед и пропустили контратаки. Но атакующая всю игру команда в любом случае будет пропускать контрвыпады соперника.

- Впереди очень важный матч за Суперкубок Украины…

- Приглашаю всех болельщиков на Суперкубок Украины, чтобы поддержать киевское "Динамо". Постараемся вас не подвести", - сказал Буяльский.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) Александрия
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Комментарии (11)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.09.2021 в 14:56
В следующий игре дожмите! Позор! Лучше бы не позорились, такими дожимами, пусть бы была ничья честная, чем эта предсказуемая клоунада!
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+2
0
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vadooo (Слатино)
19.09.2021 в 14:53
Выиграли на симуляции !
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+2
0
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Hedgehog.Serge (Маріуполь)
19.09.2021 в 14:15
Просто дожали Ошибка защитника - это не ваш характер, а недостаток соперника.
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+2
-2
kapkan (Луганск)
19.09.2021 в 14:13
Буяльский: Дожали Александрию на характере судьи.
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+4
0
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С.Карпович. (Ланівці)
19.09.2021 в 14:11
Деколи краще мовчати ніж говорити.
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+4
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
19.09.2021 в 13:54
Шубами дожали.
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+5
-1
Djibouti (Djibouti)
19.09.2021 в 13:46
О великом клубе и характере поговорим после матча с Баварией
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+4
-1
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Viktor Ivanjvich
19.09.2021 в 13:40
Дожали ли? если б забили на 90+5 минуте сами то это характер а так-скандально, хотя по Правилам вроде и фол был-хотя при розыграше угловых во всех матчах и похуже бывает.
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+5
-2
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Spokoyno (Київ)
19.09.2021 в 13:27
А потрібно було вигравати на класі... Бо "найдорожчий" гравець гостей десь на рівні "найдешевшого" господарів.
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+7
0
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odinvodin (Доброполье)
19.09.2021 в 13:24
На админресурсе вы дожали, характерники,мля...)
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+7
-2
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Водитель трамвая (Бухарест)
19.09.2021 в 13:21
Ложь, обман, притворство, симуляция - интересные черты характера воспитывают в Динамо. Ничего удивительного, что и фанаты у них соответствующие.
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+6
-4


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