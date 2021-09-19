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Буяльский: Дожали Александрию на характере
В течение встречи было много моментов
Фото: ФК Динамо Киев
Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал
“ - Эмоции положительные. У нас было много моментов, если бы забили раньше – было бы намного легче. Были выходы один в один, которые не реализовали, но в конце на характере дожали соперника.
- С чем были связаны эмоции игроков и тренеров “Александрии” в концовке матча?
- Это нормально, потому что для команды, которая всю игру терпит и играет на любой положительный результат, обидно пропускать в конце матча. Эмоции были и у меня. Но я уже остыл, забыл их. Двигаемся дальше.
- Напряженный график матчей выбивает команду из колеи?
- Наоборот – хорошо, когда матчей много. Сейчас мы больше внимания уделяем восстановлению, чем тренировкам и теории, так что силы были, особенно в первом тайме, потому что создавали моменты. Во втором тайме всей командой пошли вперед и пропустили контратаки. Но атакующая всю игру команда в любом случае будет пропускать контрвыпады соперника.
- Впереди очень важный матч за Суперкубок Украины…
- Приглашаю всех болельщиков на Суперкубок Украины, чтобы поддержать киевское "Динамо". Постараемся вас не подвести", - сказал Буяльский.
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