Болельщики будут? Динамо объявило о продаже билетов на игру с Шахтером

Официальный сайт киевского "Динамо"объявил о продаже билетов на матч 10-го тура УПЛ против "Шахтера».

Стоимость билетов стартует от 50 гривен.

Поединок "Динамо" - "Шахтер" пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Матч состоится 3 октября и начнется 19:30.

Напомним, ранее сообщалось, что следующий домашний матч киевлян может пройти без зрителей из-за ситуации с дракой болельщиков на игре "Динамо" – "Александрия" (1:0), который состоялся на "Олимпийском" 19 сентября.