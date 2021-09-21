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Болельщики будут? Динамо объявило о продаже билетов на игру с Шахтером
Украинское "классико" состоится 3 октября
Фото: ФК Динамо Киев
Официальный сайт киевского "Динамо"объявил о продаже билетов на матч 10-го тура УПЛ против "Шахтера».
Стоимость билетов стартует от 50 гривен.
Поединок "Динамо" - "Шахтер" пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Матч состоится 3 октября и начнется 19:30.
Напомним, ранее сообщалось, что следующий домашний матч киевлян может пройти без зрителей из-за ситуации с дракой болельщиков на игре "Динамо" – "Александрия" (1:0), который состоялся на "Олимпийском" 19 сентября.
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