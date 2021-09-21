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Болельщики будут? Динамо объявило о продаже билетов на игру с Шахтером

Премьер-лига
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Украинское "классико" состоится 3 октября

Болельщики будут? Динамо объявило о продаже билетов на игру с Шахтером

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Официальный сайт киевского "Динамо"объявил о продаже билетов на матч 10-го тура УПЛ против "Шахтера».

Стоимость билетов стартует от 50 гривен.

Поединок "Динамо" - "Шахтер" пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Матч состоится 3 октября и начнется 19:30.

Напомним, ранее сообщалось, что следующий домашний матч киевлян может пройти без зрителей из-за ситуации с дракой болельщиков на игре "Динамо" – "Александрия" (1:0), который состоялся на "Олимпийском" 19 сентября.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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