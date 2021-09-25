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Днепр-1 - Заря: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Днепр-1" - "Заря", украинская Премьер-лига, 26 сентября 2021

Днепр-1 - Заря: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Заря

UA-Футбол
Новина українською

Вероятно, главным матчем всего девятого тура станет противостояние в Днепре, где местная команда, руководимая Игорем Йовичевичем, примет луганскую "Зарю". Оба коллективу претендуют на бронзовые медали, а потому, для подтверждения амбиций, им нужно побеждать.

У "Зари", сразу после днепрян, будет тяжелый домашний матч против "Ромы" в Лиге Конференций, а потому Скрипнику нужно будет грамотно распределить силы команды. Либо же, просто пожертвовать одной игрой в угоду другой.

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Смотрите матч девятого тура УПЛ в воскресенье, 26-го сентября, на канале "Униан". Начало игры в 17:00.

Легальная интернет трансляция матча "Днепр-1" - "Заря" будет доступна на Youtube-канале "Football Hub".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Днепр-1" - "Заря" на UA-Футбол >>

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В статье: Заря (Луганск) СК Днепр-1
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