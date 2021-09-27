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Вацко: Футболисты Руха вышли на матч с Динамо как котята

Премьер-лига
(1 голосов)

Мнение эксперта о матче 9-го тура УПЛ

Вацко: Футболисты Руха вышли на матч с Динамо как котята

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Украинский комментатор и эксперт программы "Великий футбол" Виктор Вацко поделился мнением о матче "Рух" - "Динамо" (0:2) в 9-м туре УПЛ.

"Мартынюк – опытный футболист, капитан команды. Зачем в эпизоде с пенальти он трогал Гармаша? "Верес" в сравнении с "Рухом" – вышли на поле воинами.

Футболисты "Руха" вышли как котята. Пришло пятнадцать тысяч болельщиков, и "Рух" играл без желания, без тактики на игру", - сказал Вацко.

Напомним, "Динамо" лидирует в турнирной таблице УПЛ, набрав 25 баллов. "Рух" идет 10-м, в активе клуба 8 зачетных пунктов.

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В статье: Виктор Вацко Динамо (Киев) Рух (Львов)
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (3)
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Dimidrolenko (Новая Ляля)
27.09.2021 в 14:21
Все правильно сказав, погоджуюсь. Був на матчі, Рух дуже слабко виглядав. За весь матч ніодного моменту, постійно на своїй половині поля. Ні бажання, ні майстерності.
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emart57 (Киев)
27.09.2021 в 13:05
Зато Кучук бегал вдоль поля, возмущаясь неизвестно чем...
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.09.2021 в 12:50
какотята
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