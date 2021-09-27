Вацко: Футболисты Руха вышли на матч с Динамо как котята

Украинский комментатор и эксперт программы "Великий футбол" Виктор Вацко поделился мнением о матче "Рух" - "Динамо" (0:2) в 9-м туре УПЛ.

"Мартынюк – опытный футболист, капитан команды. Зачем в эпизоде с пенальти он трогал Гармаша? "Верес" в сравнении с "Рухом" – вышли на поле воинами.

Футболисты "Руха" вышли как котята. Пришло пятнадцать тысяч болельщиков, и "Рух" играл без желания, без тактики на игру", - сказал Вацко.