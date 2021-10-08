"Был впечатлен". Фонсека оценил работу Де Дзерби во главе Шахтера

Бывший тренер "Шахтера" Паулу Фонсека высказался об игре "горняков" под руководством Роберто Де Дзерби.

"Мне очень нравится. Видел первые матчи и встречу против "Монако". Я был впечатлен, что уже очень легко видно идеи Де Дзерби. Я очень хорошо знаю Роберто. Могу сказать, что для меня это один из лучших тренеров Италии.

Уверен, в Украине он будет очень успешным. Это тренер, который влюблен в футбол. Он очень умный специалист, требовательный. Четко можно увидеть в игре "Шахтера" идеи тренера. Вот это ДНК игры "Шахтера".