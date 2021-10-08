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"Был впечатлен". Фонсека оценил работу Де Дзерби во главе Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Специалист отметил, что ему очень импонируют идеи итальянца

"Был впечатлен". Фонсека оценил работу Де Дзерби во главе Шахтера

Новина українською

Бывший тренер "Шахтера" Паулу Фонсека высказался об игре "горняков" под руководством Роберто Де Дзерби.

"Мне очень нравится. Видел первые матчи и встречу против "Монако". Я был впечатлен, что уже очень легко видно идеи Де Дзерби. Я очень хорошо знаю Роберто. Могу сказать, что для меня это один из лучших тренеров Италии.

Уверен, в Украине он будет очень успешным. Это тренер, который влюблен в футбол. Он очень умный специалист, требовательный. Четко можно увидеть в игре "Шахтера" идеи тренера. Вот это ДНК игры "Шахтера".

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Уверен, Роберто будет очень успешным здесь. Но тоже нужно понять, что он только пришел. Нужно время, чтобы команда до конца поняла, чего он хочет. Это долгий процесс. Не два-три месяца. На это нужно время.

Роберто также играет с молодыми футболистами, использует их. Были игроки, которые ушли, к примеру, Тайсон. Есть футболисты, которые имеют некоторый возраст. Команда в процессе омоложения. Считаю, команда на правильном пути", – сказал Фонсека.

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В статье: Шахтер (Донецк) Паулу Фонсека Роберто Де Дзерби
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Комментарии (1)
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ПетроФ (Луцьк)
08.10.2021 в 11:30
Фонсека, виявляється, ще той троль))
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