Лучкевич: У Днепра-1 неудачные результаты в играх с грандами, но мы боремся и будем бороться

Защитник "Днепра-1" Валерий Лучкевич прокомментировал поражение от киевского "Динамо" (0:2) в матче 12-го тура УПЛ и рассказал о задачах команды на сезон.

— Валерий, что произошло в перерыве матча? Почему так изменилась игра днепрян?

– Первый тайм мы провели очень хорошо. Наш тренерский штаб хорошо разобрал игру "Динамо", выбрал правильную тактику, мы верно двигались, контролировали мяч и где-то создавали острые моменты. До перерыва мы в общем-то правильно играли: не сели в оборону, не ставили "автобус", а пытались накрывать соперника на его половине поля и это нам удавалось. Ну, а во втором тайме мы где-то подсели, ведь силы не безграничны. Плюс сразу после перерыва нам игру сломал быстрый гол, хотя мы и ожидали, что соперники сразу побегут вперед и будут накрывать, а потому у нас пошла нервозность и ошибки.

– У "Днепра-1" было очень мало ударов по воротам. Почему так сложно было проходить защиту "Динамо"?

– "Динамо" – гранд нашего чемпионата, в составе которого играют хорошие футболисты. Да, нам в атаке было тяжело, хотя в первом тайме нам и удавалось выходить в нападение и создавать моменты, но после перерыва, повторюсь, мы подсели, поэтому было тяжеловато.

— Известно, что днепряне стремятся к еврокубкам, но в текущем сезоне спортклубовцы не одержали ни одной победы над прямыми конкурентами. Почему так случилось?

- Чемпионат за один матч не выиграешь. Необходимо набирать очки с командами, с кем ты обязан это делать. Да, у нас неудачные результаты в играх с грандами, но мы боремся и будем бороться, ведь наша цель – это еврокубки.