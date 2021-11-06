Динамо - Ворскла 1:2. Обзор матча и видео голов

В поединке 14-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" неожиданно проиграла полтавской "Ворскле". Счет в поединке открыл Рангел на 34-й минуте, а на 74-й Тилль, реализовав пенальти, удвоил преимущество команды Юрия Максимова. Подопечные Мирчи Луческу усилиями Витиньо сумели отыграть лишь один мяч в самой концовке - на 5-й компенсированной минуте к основному времени.

Эта победа стала первой для Максимова в поединках против команда Луческу.