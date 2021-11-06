Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо - Ворскла 1:2. Обзор матча и видео голов
Киевляне могут потерять фору над "Шахтером"
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
В поединке 14-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" неожиданно проиграла полтавской "Ворскле". Счет в поединке открыл Рангел на 34-й минуте, а на 74-й Тилль, реализовав пенальти, удвоил преимущество команды Юрия Максимова. Подопечные Мирчи Луческу усилиями Витиньо сумели отыграть лишь один мяч в самой концовке - на 5-й компенсированной минуте к основному времени.
Эта победа стала первой для Максимова в поединках против команда Луческу.
Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)
Ассистенты: Виктор Нижник (Винница), Виктор Матяш (Донецк)
Голы: Витиньо дос Сантос 90+5 - Лукас Рангел 34, Оливье Тилль 74 (пен.)
Популярное сейчас
- Динамо - Ворскла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Динамо и Шахтёр не верят в свои победы. Эксперт подвел итоги еврокубковой недели для Украины
- Шевченко будет зарабатывать в Дженоа на 28% меньше, чем получал в сборной Украины
- Луческу рассказал, когда Самба Диалло попадет в основную команду Динамо
- Андрей Пятов принял участие в шоу Маска
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО