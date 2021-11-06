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Динамо - Ворскла 1:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне могут потерять фору над "Шахтером"

Динамо - Ворскла 1:2. Обзор матча и видео голов

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

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В поединке 14-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" неожиданно проиграла полтавской "Ворскле". Счет в поединке открыл Рангел на 34-й минуте, а на 74-й Тилль, реализовав пенальти, удвоил преимущество команды Юрия Максимова. Подопечные Мирчи Луческу усилиями Витиньо сумели отыграть лишь один мяч в самой концовке - на 5-й компенсированной минуте к основному времени.

Эта победа стала первой для Максимова в поединках против команда Луческу.

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)
Ассистенты: Виктор Нижник (Винница), Виктор Матяш (Донецк)
Динамо - Ворскла 1:2
Голы: Витиньо дос Сантос 90+5 - Лукас Рангел 34, Оливье Тилль 74 (пен.)

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
06.11.2021 в 20:48
На мой взгляд, некоторые решения арбитра могли повлиять на результат...
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