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Второй раз кряду. Определился лучший игрок 16-го тура УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Представитель "Днепра-1" снова стал лучшим

Второй раз кряду. Определился лучший игрок 16-го тура УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик признан лучшим игроком по итогам 16-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2021/22.

24-летний форвард отметился дублем в ворота полтавской "Ворсклы" (5:1). Также на его счету одна результативная передача.

По итогам голосования Артем опередил одноклубника Алексея Гуцуляка.

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В нынешнем сезоне Довбик отыграл 16 матчей за "Днепр-1", где забил 12 голов и выполнил 5 ассистов.

Отметим, что форвард становится лучшим игроком тура второй раз кряду.

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
УПЛ

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