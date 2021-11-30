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Второй раз кряду. Определился лучший игрок 16-го тура УПЛ
Представитель "Днепра-1" снова стал лучшим
Фото: УПЛ
Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик признан лучшим игроком по итогам 16-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2021/22.
24-летний форвард отметился дублем в ворота полтавской "Ворсклы" (5:1). Также на его счету одна результативная передача.
По итогам голосования Артем опередил одноклубника Алексея Гуцуляка.
В нынешнем сезоне Довбик отыграл 16 матчей за "Днепр-1", где забил 12 голов и выполнил 5 ассистов.
Отметим, что форвард становится лучшим игроком тура второй раз кряду.
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