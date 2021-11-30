Второй раз кряду. Определился лучший игрок 16-го тура УПЛ

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик признан лучшим игроком по итогам 16-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2021/22.

24-летний форвард отметился дублем в ворота полтавской "Ворсклы" (5:1). Также на его счету одна результативная передача.

По итогам голосования Артем опередил одноклубника Алексея Гуцуляка.

В нынешнем сезоне Довбик отыграл 16 матчей за "Днепр-1", где забил 12 голов и выполнил 5 ассистов.

Отметим, что форвард становится лучшим игроком тура второй раз кряду.