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Назван лучший тренер 16-го тура УПЛ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Специалист удостоился награды в день своего 48-летия

Назван лучший тренер 16-го тура УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего тренера по итогам 16-го тура УПЛ сезона 2021/22.

Им стал наставник "Днепра-1" Игорь Йовичевич.

Его подопечные обыграли полтавскую "Ворсклу" (5:1 на своем поле), выйдя на третье место в турнирной таблице чемпионата. Отметим, что это четвертая победа подряд днепровского клуба.

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Наставник получил 4,8 из 5 возможных от экспертной комиссии.

Напомним, уже завтра, 1 декабря, команда Игоря Йовичевича сыграет поединок 1/8 финала Кубка Украины против "ЛНЗ". Встреча пройдет в Днепре и начнется в 19:00.

К слову, сегодня, 30 ноября, хорватский тренер празднует свой 48-й День рождения.

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В статье: Игорь Йовичевич СК Днепр-1
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (1)
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
30.11.2021 в 14:05
Хоть иногда справедливо! Игор! Ещё раз с Днём Рождения!
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