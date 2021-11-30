Назван лучший тренер 16-го тура УПЛ

Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего тренера по итогам 16-го тура УПЛ сезона 2021/22.

Им стал наставник "Днепра-1" Игорь Йовичевич.

Его подопечные обыграли полтавскую "Ворсклу" (5:1 на своем поле), выйдя на третье место в турнирной таблице чемпионата. Отметим, что это четвертая победа подряд днепровского клуба.

Наставник получил 4,8 из 5 возможных от экспертной комиссии.

Напомним, уже завтра, 1 декабря, команда Игоря Йовичевича сыграет поединок 1/8 финала Кубка Украины против "ЛНЗ". Встреча пройдет в Днепре и начнется в 19:00.

К слову, сегодня, 30 ноября, хорватский тренер празднует свой 48-й День рождения.