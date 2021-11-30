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Назван лучший тренер 16-го тура УПЛ
Специалист удостоился награды в день своего 48-летия
Фото: УПЛ
Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего тренера по итогам 16-го тура УПЛ сезона 2021/22.
Им стал наставник "Днепра-1" Игорь Йовичевич.
Его подопечные обыграли полтавскую "Ворсклу" (5:1 на своем поле), выйдя на третье место в турнирной таблице чемпионата. Отметим, что это четвертая победа подряд днепровского клуба.
Наставник получил 4,8 из 5 возможных от экспертной комиссии.
Напомним, уже завтра, 1 декабря, команда Игоря Йовичевича сыграет поединок 1/8 финала Кубка Украины против "ЛНЗ". Встреча пройдет в Днепре и начнется в 19:00.
К слову, сегодня, 30 ноября, хорватский тренер празднует свой 48-й День рождения.
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