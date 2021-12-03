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Тренер Вереса: Мы стали увереннее, настраиваемся дать бой Динамо
Юрий Вирт - о предстоящем матче с киевлянами
Фото: НК Верес
Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт поделился ожиданиями накануне поединка против "Динамо".
"К "Динамо" готовились, как и ко всем остальным соперникам. Завтра играем против чемпионов. "Динамо" - очень сильная команда. Сегодня мы проанализировали игру первого круга, в которой мы уступили - 0:4. И завтра против киевлян будет играть совсем другой "Верес". Мы стали увереннее, наши футболисты прогрессируют. Настраиваемся завтра дать бой "Динамо".
Верю в свою команду. Завтра будет боевая игра. Мы не должны уступить сопернику в борьбе. Знаем их сильные стороны, выучили их фланговых игроков.
Также на первый план завтра выйдет реализация. Без забитых мячей будет тяжело рассчитывать на положительный результат", – сказал Вирт.
Матч "Верес" - "Динамо" состоится в субботу, 4 декабря и начнется в 14:00.
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