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Тренер Вереса: Мы стали увереннее, настраиваемся дать бой Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Юрий Вирт - о предстоящем матче с киевлянами

Тренер Вереса: Мы стали увереннее, настраиваемся дать бой Динамо

Фото: НК Верес

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Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт поделился ожиданиями накануне поединка против "Динамо".

"К "Динамо" готовились, как и ко всем остальным соперникам. Завтра играем против чемпионов. "Динамо" - очень сильная команда. Сегодня мы проанализировали игру первого круга, в которой мы уступили - 0:4. И завтра против киевлян будет играть совсем другой "Верес". Мы стали увереннее, наши футболисты прогрессируют. Настраиваемся завтра дать бой "Динамо".

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Верю в свою команду. Завтра будет боевая игра. Мы не должны уступить сопернику в борьбе. Знаем их сильные стороны, выучили их фланговых игроков.

Также на первый план завтра выйдет реализация. Без забитых мячей будет тяжело рассчитывать на положительный результат", – сказал Вирт.

Матч "Верес" - "Динамо" состоится в субботу, 4 декабря и начнется в 14:00.

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В статье: Юрий Вирт Динамо (Киев) Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес

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