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Маркевич: Миколенко нужно срочно распрощаться с УПЛ и ехать в АПЛ

Премьер-лига
(3 голосов)

Специалист доволен трансфером украинца в "Эвертон"

Маркевич: Миколенко нужно срочно распрощаться с УПЛ и ехать в АПЛ

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич прокомментировал предстоящий трансфер защитника "Динамо" Виталия Миколенко в английский "Эвертон".

"Своей самоотверженностью, желанием усовершенствоваться Виталий Миколенко заслужил такой вызов в своей карьере. Это действительно настоящий вызов для 22-летнего парня, который своей качественной игрой в последнее время на всех уровнях доказал, что он готов проверить свои возможности в сильнейшей мировой футбольной лиге.

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Мне приходилось читать высказывания некоторых экспертов, что Миколенко еще рано ехать в Англию. Я так не считаю, наоборот, Виталию нужно срочно распрощаться с чемпионатом УПЛ, где конкуренция невысокая, а в АПЛ с ее накалом в каждом поединке у него будут шансы не только демонстрировать свои лучшие качества, но и быстро устранить имеющиеся недостатки.

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В свое время, возглавляя "Металлист", нам приходилось играть в еврокубке с с "Эвертоном" и была возможность убедиться, какой популярностью пользуется этот клуб в Ливерпуле, какие взыскательные у него болельщики. Я не сомневаюсь, что благодаря своему желанию сыграть через не могу Миколенко завоюет авторитет у местных фанов и приложит максимум усилий, чтобы "Эвертон" покинул зону вылета. А в целом, переход динамовца в "Эвертон" послужит повышению имиджа украинского футбола на международной арене", - подытожил Маркевич.

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В статье: Мирон Маркевич Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.12.2021 в 15:07
Дай Бог, щоб пооучилось
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