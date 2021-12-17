Маркевич: Миколенко нужно срочно распрощаться с УПЛ и ехать в АПЛ

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич прокомментировал предстоящий трансфер защитника "Динамо" Виталия Миколенко в английский "Эвертон".

"Своей самоотверженностью, желанием усовершенствоваться Виталий Миколенко заслужил такой вызов в своей карьере. Это действительно настоящий вызов для 22-летнего парня, который своей качественной игрой в последнее время на всех уровнях доказал, что он готов проверить свои возможности в сильнейшей мировой футбольной лиге.

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Мне приходилось читать высказывания некоторых экспертов, что Миколенко еще рано ехать в Англию. Я так не считаю, наоборот, Виталию нужно срочно распрощаться с чемпионатом УПЛ, где конкуренция невысокая, а в АПЛ с ее накалом в каждом поединке у него будут шансы не только демонстрировать свои лучшие качества, но и быстро устранить имеющиеся недостатки.

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