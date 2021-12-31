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Президент Руха: 2021-й год был по-настоящему историческим для нашего клуба

Премьер-лига
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Григорий Козловский поздравил болельщиков с наступающими праздниками

Президент Руха: 2021-й год был по-настоящему историческим для нашего клуба

Фото: ФК Рух

Новина українською

Президент "Руха" Григорий Козловский подвел итоги минувшего года для своей команды, а также поздравил болельщиков с наступающими праздниками.

"Дорогие болельщики! Поздравляю Вас с наступающим 2022 годом!

Прошедший год навсегда останется в памяти. Он был по-настоящему историческим для нашего клуба. В первую очередь, начну с самого главного: полноценно начала свою работу футбольная Академия "Руха". Мы провели свои первые отборы. Тысячи мальчиков со всей Украины приехали к нам, чтобы воплотить свою футбольную мечту – попасть к нам в Академию. У каждого из них горели глаза, а вместе с этим от трепета пылало сердце.

Мы впервые явились в Элит лигу. Результаты детских команд еще раз убеждают: мы на правильном пути. Попадание в финальную часть Элит лиги – яркое тому подтверждение. А еще детские команды "Руха" достойно представляют Украину на престижных международных турнирах. Мы с достоинством противостояли детским академиям таких грандов как "ПСЖ", "Порту", "Ювентус" и многих других. И это только начало.

Молодежная команда "Руха" в 2021 году получила бронзовые награды чемпионата Украинской Премьер-лиги среди команд U-21. И это тоже историческое достижение, которое навсегда запечатлено в истории украинского футбола.

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А вот юниоры "желто-черных" в мае этого года завершили чемпионат Украины среди команд U-19 на четвертой строчке. Мы все искренне верили и понимали, что в новом сезоне у наших юниоров огромная перспектива. И, как видим, все наши надежды претворяются в жизнь. После завершения первой части Чемпионата подопечные Виталия Пономарева занимают второе место и имеют в своем запасе еще две пропущенные игры. За потерянными очками юниоры "Руха" идут на первой строчке. Так что новый 2022-й точно будет годом огромной интриги и борьбы.

И все же не это главное наше достижение. Сразу два футболиста юниорской команды Марко Сапуга и Виталий Роман стали неотъемлемой частью основной команды. Обоих болельщики уже признавали лучшими в составе "Руха". Анализируя потенциал игроков юниорской команды, мы прекрасно понимаем, что это только первые зерна, прорастающие на нашем футбольном поле.

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Вершиной айсберга, конечно, стала основная команда. В прошлом сезоне "желто-черные" во главе с Иваном Федиком уверенно выполнили задание, которое я поставил перед командой. Мы не только сохранили прописку в элитном дивизионе, но и заняли историческое 10 место в УПЛ. И своей игрой влюбили в наш клуб не одного болельщика.

На старте нового сезона команда столкнулась с определенными трудностями. Следовательно, я принял непростое для себя решение – поблагодарить Ивана Федика за его работу и пригласить на пост главного тренера Леонида Кучука. Я с уверенностью могу отметить, что этот вызов всем хорошо известный наставник принял в непростое время. Оценивать сейчас его работу не стану. Уверен, что все главные достижения Леонида Станиславовича и его подопечных еще впереди.

Наконец, от всего сердца хотел бы выразить слова благодарности нашим болельщикам. Ваша поддержка окрыляет и дает нам силы в самых трудных моментах. Ваша вера помогает двигаться в правильном направлении. Мы точно знаем: у футбольного клуба "Рух" есть 12-й игрок. Благодарим Вас и гордимся Вами.

Мира, согласия в ваши дома, уюта и Божьего благословения. Пусть Новый год принесет вам достаток и благополучие. Крепкого здоровья вашим родным. До встречи на стадионе!", - сказал Козловский.

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В статье: Рух (Львов) Григорий Козловский
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Источник:
ФК Рух

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