Президент Руха: 2021-й год был по-настоящему историческим для нашего клуба

Президент "Руха" Григорий Козловский подвел итоги минувшего года для своей команды, а также поздравил болельщиков с наступающими праздниками.

"Дорогие болельщики! Поздравляю Вас с наступающим 2022 годом! Прошедший год навсегда останется в памяти. Он был по-настоящему историческим для нашего клуба. В первую очередь, начну с самого главного: полноценно начала свою работу футбольная Академия "Руха". Мы провели свои первые отборы. Тысячи мальчиков со всей Украины приехали к нам, чтобы воплотить свою футбольную мечту – попасть к нам в Академию. У каждого из них горели глаза, а вместе с этим от трепета пылало сердце. Мы впервые явились в Элит лигу. Результаты детских команд еще раз убеждают: мы на правильном пути. Попадание в финальную часть Элит лиги – яркое тому подтверждение. А еще детские команды "Руха" достойно представляют Украину на престижных международных турнирах. Мы с достоинством противостояли детским академиям таких грандов как "ПСЖ", "Порту", "Ювентус" и многих других. И это только начало. Молодежная команда "Руха" в 2021 году получила бронзовые награды чемпионата Украинской Премьер-лиги среди команд U-21. И это тоже историческое достижение, которое навсегда запечатлено в истории украинского футбола.

А вот юниоры "желто-черных" в мае этого года завершили чемпионат Украины среди команд U-19 на четвертой строчке. Мы все искренне верили и понимали, что в новом сезоне у наших юниоров огромная перспектива. И, как видим, все наши надежды претворяются в жизнь. После завершения первой части Чемпионата подопечные Виталия Пономарева занимают второе место и имеют в своем запасе еще две пропущенные игры. За потерянными очками юниоры "Руха" идут на первой строчке. Так что новый 2022-й точно будет годом огромной интриги и борьбы. И все же не это главное наше достижение. Сразу два футболиста юниорской команды Марко Сапуга и Виталий Роман стали неотъемлемой частью основной команды. Обоих болельщики уже признавали лучшими в составе "Руха". Анализируя потенциал игроков юниорской команды, мы прекрасно понимаем, что это только первые зерна, прорастающие на нашем футбольном поле.