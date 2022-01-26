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В Швейцарии опровергают информацию об интересе Базеля к Супряге и Сикану

Премьер-лига
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В Швейцарии опровергают информацию об интересе Базеля к Супряге и Сикану

uefa.com

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Швейцарское футбольное издание 4-4-2 опровергает информацию журналиста ТК "Футбол" Игоря Бурбаса о том, что Базель проявляет интерес к нападающему "Динамо" Владиславу Супряге и форварду "Шахтера" Даниилу Сикану.

Швейцарское издание сообщает, что данная информация не соответствует действительности и пишет о том, что швейцарский клуб интересуется Эванном Гессаном из "Ниццы" и Жаном-Филиппом Матетой из "Кристал Пэлас", который выступает за английский клуб на правах аренды из "Майнца".

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Базель" идет вторым в чемпионате Швейцарии, а также с первого места в группе вышел в плей-офф Лиги конференций.

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В статье: Базель Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Владислав Супряга Даниил Сикан
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Источник:
4-4-2

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