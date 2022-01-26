В Швейцарии опровергают информацию об интересе Базеля к Супряге и Сикану

Швейцарское футбольное издание 4-4-2 опровергает информацию журналиста ТК "Футбол" Игоря Бурбаса о том, что Базель проявляет интерес к нападающему "Динамо" Владиславу Супряге и форварду "Шахтера" Даниилу Сикану.

Швейцарское издание сообщает, что данная информация не соответствует действительности и пишет о том, что швейцарский клуб интересуется Эванном Гессаном из "Ниццы" и Жаном-Филиппом Матетой из "Кристал Пэлас", который выступает за английский клуб на правах аренды из "Майнца".

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Базель" идет вторым в чемпионате Швейцарии, а также с первого места в группе вышел в плей-офф Лиги конференций.