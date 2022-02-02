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Третий соперник в Турции. Динамо на сборах сыграет с болгарским клубом

Премьер-лига
(1 голосов)

Матч пройдет в пятницу

Третий соперник в Турции. Динамо на сборах сыграет с болгарским клубом

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" определилось с еще одним соперником на турецких сборах.

По данным официального сайт, четвертого февраля коллектив Луческу встретится с болгарским "Левски". Начало поединка назначено на 16:00.

"Левски" станет третьим соперником столичного клуба на турецких сборах. Ранее "Динамо" сыграло против "Лудогорца", сегодня их ожидает встреча против "Чукарички".

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Регулярный чемпионат в Украине возобновляется в конце февраля. 26-го числа "Динамо" встретится с "Ингульцом".

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В статье: Левски (София) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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