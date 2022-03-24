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Клуб из концерна РБ – главный претендент на форварда киевского Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Вообще, потенциальных покупателей где-то чуть меньше 10

Клуб из концерна РБ – главный претендент на форварда киевского Динамо

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий киевского "Динамо" Витиньо заинтересовал боссов и тренерские штабы таких клубов как "РБ Брагантино", "Атлетико Паранаэнсе", "Палмейрас", "Интернасьонал", "Ботафого", "Панатинаикос", а также несколько китайских и японских команд. Об этом сообщает издание Globo Esporte.

В любом случае, речь пойдет об арендном соглашении до 30 июня, на период приостановления контракта Витиньо с "Динамо" благодаря специальному разрешению от ФИФА.

При этом "Брагантино" – на данный момент лидер в борьбе за 22-летнего бразильского исполнителя. Футболист доволен потенциальной возможностью играть в штате Сан-Паулу рядом со своей семьей.

Менее приоритетный, но все равно неплохой вариант для Витиньо – это "Атлетико Паранаэнсе", за эту команду он выступал до перехода в "Динамо". Бразилец уже посетил базу клуба, по приглашению руководства на выходных он посетит матч команды против "Куритибы". Дело в том, что тут загвоздкой могут стать финансовые условия.

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В статье: Ботафого (Рио-де-Жанейро) Панатинаикос (Афины) Динамо (Киев) Витиньо Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) Палмейрас (Сан-Паулу) Интернасьонал (Порту-Алегри) Ред Булл Брагантино
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Источник:
ge.globo.com

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