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Юношеская команда Динамо провела первый матч с начала войны

Премьер-лига
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Единственный представитель Украины в еврокубках.

Юношеская команда Динамо провела первый матч с начала войны

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UA-Футбол
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Киевское "Динамо" официально объявило о начале подготовики команды U-19 к выступлениям в юношеской Лиге чемпионов.

Вчера, 26 марта, команда Игоря Костюка провела первый матч с начала войны в Украине.

Юные футболисты, которые сейчас находятся в Румынии, провели товарищеский поединок с местным "Стяуа".

Украинский клуб оказался сильнее - разгром 5:0 с голами Виктора Близниченко, Назара Волошина, Дмитрия Мельниченко, Кирилла Попова та Игоря Горбача.

Также стало известно время и место матча киевлян в юношеской Лиге чемпионов.

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В статье: Динамо (Киев) Юношеская Лига Чемпионов
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