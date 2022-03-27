Юношеская команда Динамо провела первый матч с начала войны

Киевское "Динамо" официально объявило о начале подготовики команды U-19 к выступлениям в юношеской Лиге чемпионов.

Вчера, 26 марта, команда Игоря Костюка провела первый матч с начала войны в Украине.

Юные футболисты, которые сейчас находятся в Румынии, провели товарищеский поединок с местным "Стяуа".

Украинский клуб оказался сильнее - разгром 5:0 с голами Виктора Близниченко, Назара Волошина, Дмитрия Мельниченко, Кирилла Попова та Игоря Горбача.