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Леоненко: Алиев и Богданов - это люди с сильным духом

Премьер-лига
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Эксперт высказался о Богданове и Алиеве

Леоненко: Алиев и Богданов - это люди с сильным духом

Новина українською

Бывший футболист "Динамо" и эксперт ТК Футбол Виктор Леоненко в программе Денисов TIME. Война рассказал о том, как вместе с Александром Алиевым и Андреем Богдановым, которые сейчас с оружием в руках защищают Украину, ездил в зону боевых действий.

"Я, Алиев и Богданов все объехали. Я посмотрел, как Алиев работает. Ты знаешь, дух серьезный. Но мне кажется, Алиеву и не надо было особо претензии предъявлять по поводу духа, как и к Богданову. Так что я в курсе всего, " - сказал Леоненко.

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В статье: Александр Алиев Андрей Богданов Виктор Леоненко
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Источник:
ТК Футбол

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