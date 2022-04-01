Леоненко: Алиев и Богданов - это люди с сильным духом

Бывший футболист "Динамо" и эксперт ТК Футбол Виктор Леоненко в программе Денисов TIME. Война рассказал о том, как вместе с Александром Алиевым и Андреем Богдановым, которые сейчас с оружием в руках защищают Украину, ездил в зону боевых действий.

"Я, Алиев и Богданов все объехали. Я посмотрел, как Алиев работает. Ты знаешь, дух серьезный. Но мне кажется, Алиеву и не надо было особо претензии предъявлять по поводу духа, как и к Богданову. Так что я в курсе всего, " - сказал Леоненко.