Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леоненко: Алиев и Богданов - это люди с сильным духом
Эксперт высказался о Богданове и Алиеве
Бывший футболист "Динамо" и эксперт ТК Футбол Виктор Леоненко в программе Денисов TIME. Война рассказал о том, как вместе с Александром Алиевым и Андреем Богдановым, которые сейчас с оружием в руках защищают Украину, ездил в зону боевых действий.
"Я, Алиев и Богданов все объехали. Я посмотрел, как Алиев работает. Ты знаешь, дух серьезный. Но мне кажется, Алиеву и не надо было особо претензии предъявлять по поводу духа, как и к Богданову. Так что я в курсе всего, " - сказал Леоненко.
Популярное сейчас
- Зеленский назвал ситуацию на Донбассе и южном направлении крайне сложной
- Месси и Неймар могут уйти из ПСЖ. Руководство недовольно вылетом из ЛЧ
- Украинский игрок будет тренироваться с Ман Сити - сезон он начинал в московском клубе
- Днепр-1 продаст лучшего бомбардира команды U-19 в европейский топ-клуб - СМИ
- Украинская красотка с ПЗРК стала звездой интернета
- Две легенды. Месси встретился с другой культовой аргентинской десяткой. ФОТО