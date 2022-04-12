Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пятов рассказал, почему провел пару матчей за Металлист и когда вернется в Шахтер
Спойлер: уже скоро
Фото: ФК Шахтер
Капитан "Шахтера" Андрей Пятов рассказал, как оказался в составе "Металлиста" в Турции.
"Как оказался в "Металлисте"? Всё просто. После того как я привез свою семью в Анталью, мне нужно было некоторое время для того, чтобы помочь жене наладить быт, организовать все процессы, связанные с жизнедеятельностью детей.
Кроме того, три недели я почти не тренировался, потому не мог сразу попасть в игровой ритм. Так что я решил подтянуть физическую форму здесь, в Турции, где тренируется харьковский "Металлист".
Когда вернусь в "Шахтер"? В среду - 13-го апреля. Думаю, что я смогу отправиться с командой в Польшу на матч с "Лехией". Смотрел трансляцию первого поединка из нашей благотворительной серии, с "Олимпиакосом" и убедился в том, что это очень хорошее дело.
Был тронут атмосферой накануне и во время игры. Хорошо, что удалось собрать хорошую сумму, которая пойдет на помощь нашей стране. На помощь ВСУ сегодня это настоящие герои Украины", - заявил Андрей Пятов.
Отметим, что впереди у "горняков" ряд товарищеских благотворительных матчей.
Популярное сейчас
- В Белгородской области произошла диверсия на железной дороге
- Шахтер назвал сумму, вырученную за благотворительный матч с Олимпиакосом
- Генштаб ВСУ: Есть случаи, когда россияне ведут боевые действия в гражданской одежде
- Играли только украинцы. Шахтер проиграл Олимпиакосу в благотворительном матче
- Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО
- Легендарный музыкальный коллектив возвращается на сцену впервые за 7 лет ради помощи Украине
Новости по теме
- 18:12 Украинские Андрей Лисаковский: о трех дробинках в сердце, буднях теробороны и обращении к командиру российского эсминца
- 10:09 Украинские Степаненко: Некоторые ребята после игры плакали в раздевалке - эмоции зашкаливают
- 06:23 Украинские Динамо приютит Довбика, Пятов сыграл за Металлист. Главные новости за восьмое апреля