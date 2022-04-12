Пятов рассказал, почему провел пару матчей за Металлист и когда вернется в Шахтер

Капитан "Шахтера" Андрей Пятов рассказал, как оказался в составе "Металлиста" в Турции.

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"Как оказался в "Металлисте"? Всё просто. После того как я привез свою семью в Анталью, мне нужно было некоторое время для того, чтобы помочь жене наладить быт, организовать все процессы, связанные с жизнедеятельностью детей.

Кроме того, три недели я почти не тренировался, потому не мог сразу попасть в игровой ритм. Так что я решил подтянуть физическую форму здесь, в Турции, где тренируется харьковский "Металлист".

Когда вернусь в "Шахтер"? В среду - 13-го апреля. Думаю, что я смогу отправиться с командой в Польшу на матч с "Лехией". Смотрел трансляцию первого поединка из нашей благотворительной серии, с "Олимпиакосом" и убедился в том, что это очень хорошее дело.

Был тронут атмосферой накануне и во время игры. Хорошо, что удалось собрать хорошую сумму, которая пойдет на помощь нашей стране. На помощь ВСУ сегодня это настоящие герои Украины", - заявил Андрей Пятов.

Отметим, что впереди у "горняков" ряд товарищеских благотворительных матчей.