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Динамо анонсировало благотворительный матч с турецким грандом

Премьер-лига
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Киевляне возьмут курс на Стамбул

Динамо анонсировало благотворительный матч с турецким грандом

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Второй поединок в рамках благотворительного турне киевское "Динамо" проведет в Стамбуле против многократного чемпиона Турции – "Галатасарая".

Встреча состоится в четверг, 14 апреля, на Nef Stadium, начало – в 17:00, сообщает пресс-служба киевлян.

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Напомним, цель проведения данных матчей – информирование международного сообщества об ужасной войне в Украине и сбор средств для поддержки украинцев, пострадавших от войны с российским агрессором.

Трансляция матча состоится на телеканалах 2+2, 1+1 International, 1+1 video, Киевстар ТВ и Footballhub, М1, Vodafone TV, Youtube-канал "Динамо" и Динамо Киев TV.

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В статье: Динамо (Киев) Галатасарай (Стамбул)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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