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Динамо анонсировало благотворительный матч с турецким грандом
Киевляне возьмут курс на Стамбул
Фото: ФК Динамо Киев
Второй поединок в рамках благотворительного турне киевское "Динамо" проведет в Стамбуле против многократного чемпиона Турции – "Галатасарая".
Встреча состоится в четверг, 14 апреля, на Nef Stadium, начало – в 17:00, сообщает пресс-служба киевлян.
Напомним, цель проведения данных матчей – информирование международного сообщества об ужасной войне в Украине и сбор средств для поддержки украинцев, пострадавших от войны с российским агрессором.
Трансляция матча состоится на телеканалах 2+2, 1+1 International, 1+1 video, Киевстар ТВ и Footballhub, М1, Vodafone TV, Youtube-канал "Динамо" и Динамо Киев TV.
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