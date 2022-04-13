"Он был моим кумиром детства". Защитник Шахтера рад возвращению Ракицкого

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь в комментарии Футбол NEWS выразил свое мнение о возвращении в стан "горняков" Ярослава Ракицкого.

"Это легенда донецкого "Шахтера", никто это не скрывает. Приятно, что такой игрок присоединился к нам на ближайший матч, тренировки. Думаю, что можно будет взять многое полезное от него.

Он был моим кумиром детства, когда я был маленьким ребёнком и ходил на Донбасс Арену. Помню, что у нас был один размер ноги с Ярославом, он мне давал свои бутсы мерить.

Его основная цель, как и наша - помогать стране благотворительными матчами, которые будут проводиться, а все собранные деньги мы будем передавать нуждающимся. Ярослав не остается в стороне и приехал помогать команде и стране", — сказал Бондарь.