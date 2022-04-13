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"Он был моим кумиром детства". Защитник Шахтера рад возвращению Ракицкого

Премьер-лига
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Футболист - о возвращении легенды донецкого клуба

"Он был моим кумиром детства". Защитник Шахтера рад возвращению Ракицкого

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь в комментарии Футбол NEWS выразил свое мнение о возвращении в стан "горняков" Ярослава Ракицкого.

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"Это легенда донецкого "Шахтера", никто это не скрывает. Приятно, что такой игрок присоединился к нам на ближайший матч, тренировки. Думаю, что можно будет взять многое полезное от него.

Он был моим кумиром детства, когда я был маленьким ребёнком и ходил на Донбасс Арену. Помню, что у нас был один размер ноги с Ярославом, он мне давал свои бутсы мерить.

Его основная цель, как и наша - помогать стране благотворительными матчами, которые будут проводиться, а все собранные деньги мы будем передавать нуждающимся. Ярослав не остается в стороне и приехал помогать команде и стране", — сказал Бондарь.

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В статье: Ярослав Ракицкий Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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Источник:
ТК Футбол

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