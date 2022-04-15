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Де Дзерби: На данный момент для Шахтера футбол не на первом месте
Мысли сосредоточены совсем на другом
Фото: ФК Шахтер Донецк
Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал благотворительный матч с "Лехией" (3:2).
– Во-первых, хочу поблагодарить "Лехию" (Гданьск) и ее тренера Томаша Качмарека, потому что понимаю, насколько нелегко играть среди недели. На данный момент для нас футбол точно не на первом месте. Есть много всего, что гораздо важнее сегодня. И понятно, что наши мысли сконцентрированы сейчас не на тренировках и не на матчах, потому что мы переживаем очень сложную ситуацию.
– Последняя атака с голом мальчика Димы – это было запланировано или все вышло спонтанно?
– Все, конечно, было спонтанно.
– Что вы можете сказать об атмосфере на этих благотворительных матчах – с "Олимпиакосом" и "Лехией"?
– Мы сейчас ездим по Европе как гости и благодарны всем, кто дает нам возможность играть в разных городах. Сегодня мы находимся в Польше, которая ближе к Украине, и поэтому, конечно же, было больше эмоций. Можно сказать, что эти два народа очень похожи, и именно потому трибуны были более эмоциональны, - сказал Де Дзерби.
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