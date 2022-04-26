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Классная атмосфера и красота от Буяльского. Динамо - Боруссия 3:2. Видеообзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

А также дубль Владислава Ваната и два незабитых пенальти

Классная атмосфера и красота от Буяльского. Динамо - Боруссия 3:2. Видеообзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор благотворительного матча между "Динамо" и "Боруссией" Дортмунд. Благодаря дублю Владислава Ваната мини-шедевру от Буяльского "бело-синие" отпраздновали победу со счетом 3:2. И никакой Холанд помешать не сумел.

Читайте такжеВанат круче Холанда. Динамо обыграло Боруссию в благотворительном матче

Благотворительный матч, 26.04.2022
"Динамо" - "Боруссия" Дортмунд 3:2
Голы: Буяльский 9, Ванат 11, 35 - Байноу-Гиттенс 4, Роте 64

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
27.04.2022 в 00:02
защита слабая и зря выпустили Кулача --ДК это не его команда
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