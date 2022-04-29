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Вукоевич: Надеюсь, что война прекратится и украинское Динамо примет загребское в Киеве
Команды разошлись боевой ничьей в Хорватии
Фото: ФК Динамо Киев
Ассистент главного тренера киевского "Динамо" Огнен Вукоевич прокомментировал благотворительный матч с загребским "Динамо" (2:2).
"Благодарю "Динамо" Загреб и ХФС за то, что они приняли эту идею. К сожалению, о футболе сложно говорить, потому что происходят ужасные вещи. Но Загреб и Хорватия проявили мужество, каждая хорватская куна (местная валюта) важна, многие люди потеряли свои дома, многие дети потеряли своих родителей. И этот красивый футбол хоть немного отвлекал от мыслей о происходящем в Украине.
Моим игрокам очень тяжело, мы в Румынии. Это турне было организовано для того, чтобы мы могли хоть немного поднять настроение украинскому народу. Вы знаете, что чемпионат Украины продолжаться не будет, но УЕФА решил, что "Шахтер" и "Динамо" Киев будут играть в Лиге чемпионов, и это знак – пока существует мир, спорт и справедливость, футбол будет существовать.
В истории были случаи, когда футбол останавливал войны. Я надеюсь, что эта война прекратится и что мое украинское "Динамо" примет загребское "Динамо" с ответным визитом на "Олимпийском" стадионе в Киеве", - сказал Вукоевич в интервью пресс-службе загребского "Динамо".
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