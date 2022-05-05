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Десна ожидает помощи от Боруссии Д в восстановлении стадиона в Чернигове
Помощь от клуба Бундеслиги
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Менеджер "Десны" Дмитрий Дорошко рассказал, смогут ли возобновить стадион в Чернигове после российских бомбардировок.
"Я не являюсь экспертом по таким вопросам, но на вид скажу, что мне кажется, он не подлежит восстановлению. Это нужно полностью все разрушать и строить с самого начала.
Мы прочли заявление министра, что дортмундская "Боруссия" вместе с правительством Германии хотят возобновить стадион. Это пока все, что известно сегодня", — сказал Дорошко.
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