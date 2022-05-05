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Десна ожидает помощи от Боруссии Д в восстановлении стадиона в Чернигове

Премьер-лига
(1 голосов)

Помощь от клуба Бундеслиги

Десна ожидает помощи от Боруссии Д в восстановлении стадиона в Чернигове

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Менеджер "Десны" Дмитрий Дорошко рассказал, смогут ли возобновить стадион в Чернигове после российских бомбардировок.

"Я не являюсь экспертом по таким вопросам, но на вид скажу, что мне кажется, он не подлежит восстановлению. Это нужно полностью все разрушать и строить с самого начала.

Мы прочли заявление министра, что дортмундская "Боруссия" вместе с правительством Германии хотят возобновить стадион. Это пока все, что известно сегодня", — сказал Дорошко.

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В статье: Десна (Чернигов) стадион имени Гагарина. Чернигов
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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vasylkoo (Львів)
05.05.2022 в 13:41
якщо буде можливість - то краще збудувати футбольний стадіон спочатку на 10 тис з можливістю добудови до 15 тис, але це наврядчи цього року - зате проект можна починати готувати вже
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