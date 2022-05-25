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Агент Довбика отреагировал на новость о переходе Артема в клуб Серии А

Премьер-лига
(2 голосов)

Футболист уже побывал в Италии

Агент Довбика отреагировал на новость о переходе Артема в клуб Серии А

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Агент нападающего "Днепра-1" Артема Довбика Алексей Люндовский прокомментировал информацию итальянских СМИ о визите в Торино украинского футболиста.

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– Артем действительно вместе со своей супругой Юлией и представителем нашей компании ALIK FOOTBALL Management по согласованию с руководством "Днепра-1" побывал в Турине. Они ознакомились с инфраструктурой "Торино", посетили матч с участием этой команды.

– Считать "Торино" — главным претендентом на Довбика, а трансфер – приближающимся к финишу?

– Можно сказать, что "Торино" проявляет большой интерес к Артему. Этот клуб действительно хочет видеть на острие атак Довбика. Хорватский специалист Иван Юрич, возглавляющий "Торино", постоянно на контакте со своим земляком Игорем Йовичевичем, главным тренером "Днепра-1". Об этом трансфере как свершившемся пока еще рано говорить, однако могу сказать, что трансфер – на продвинутой стадии. Также не оставляют попыток подписать Артема другие итальянские клубы, а еще есть интерес из Премьер-лиги Англии.

– Когда ждать конкретики относительно перехода Довбика?

– Это переговорный процесс, по итогам которого должны достичь договоренности два клуба и лично Артем Довбик. Если все стороны будут удовлетворены, тогда и объявим о трансфере как о совершенном. Могу в который раз подтвердить: желание Артема Довбика — играть в одном из топ-чемпионатов Европы. Над этим и работает его команда совместно с СК "Днепр-1", - подытожил агент.

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В статье: Торино (Турин) Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
SportArena

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