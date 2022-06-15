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Александрия проведет селекционный сбор

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Александрия проведет селекционный сбор

instagram.com/fcolexandriya

UA-Футбол
Новина українською

"Александрия" вскоре начнет подготовку к старту нового сезона УПЛ.

По данным FootBoom, с 23-го по 28-е июня клуб проведет селекционный сбор. Клуб планирует провести за этот период два спарринга, во время которых тренерский штаб будет просматривать потенциальных новичков.

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За последнее время "горожане" успели продлить контракт с рядом игроков - с Рыбалкой, Цуриковым и Кожушко.

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В статье: ФК Александрия
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Источник:
FootBoom

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