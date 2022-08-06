Александр Петраков посетил тренировку киевского Динамо

Главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков посетил вчерашнюю тренировку киевского "Динамо". Как сообщает клубный сайт, он пообщался с игроками команды, а также с коучем Мирчей Луческу.

Ранее также сообщалось о том, что лидер "Динамо" Виктор Цыганков вскоре вернется на тренировках в общую группу , после того как восстановится от травмы, полученной перед матчем со "Штурмом".

Сборной Украины вскоре предстоит сыграть матчи Лиги Наций. 21 сентября команда сыграет в гостях со сборной Шотландии, 24 – против Армении, 27 – уже дома с Шотландией.