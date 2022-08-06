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Александр Петраков посетил тренировку киевского Динамо
Главный тренер сборной следит за игроками команды в преддверии игр в Лиге Наций
Фото: FC Dynamo Kyiv
Главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков посетил вчерашнюю тренировку киевского "Динамо". Как сообщает клубный сайт, он пообщался с игроками команды, а также с коучем Мирчей Луческу.
Ранее также сообщалось о том, что лидер "Динамо" Виктор Цыганков
Сборной Украины вскоре предстоит сыграть матчи Лиги Наций. 21 сентября команда сыграет в гостях со сборной Шотландии, 24 – против Армении, 27 – уже дома с Шотландией.
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