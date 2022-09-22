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Космическая сумма. Инсайдер озвучил цену за Мудрика, которая устроит Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Цена на футболиста продолжает расти

Космическая сумма. Инсайдер озвучил цену за Мудрика, которая устроит Шахтер

Фото: Шахтар

Новина українською

Известный инсайдер Николо Скира поделился деталями ценообразования на вингера "Шахтера" и сборной Украины Михаила Мудрика.

Согласно его информации, украинский клуб готов продать игрока как минимум за 60 миллионов евро. Кроме того, отмечается, что 21-летним украинцем интересуются многие английские клубы.

Ранее сообщалось, что интерес к вингеру проявляют "Реал", "Милан", "Ливерпуль" и "Севилья". Также ходили слухи о заинтересованности к Мудрику со стороны "Ниццы", "Байера", "Эвертона", "Брентфорда" и "Арсенала". Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

Также была информация, что скауты "сливочных" изучат игру молодого таланта в очных матчах против "горняков" в Лиге чемпионов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
22.09.2022 в 15:48
Его вчера Шотландия оценила...
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