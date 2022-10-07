Динамо и Рух рассудит Пасхал: судейские назначения на 6-й тур УПЛ

Стали известны назначения арбитров на шестой тур сезона УПЛ-2022/23.

6-й тур

7 октября (пятница)

"Верес" - "Металлист". Ровно. "Авангард". 15:00. Арбитр – Копиевский Виктор (Кропивницкий),

"Колос" - "Ингулец". Колос. "Ковалевка". 17:00. Арбитр – Абдула Анатолий (Харьков).

8 октября (суббота)

"Ворскла" - "Черноморец". Минай. "Минай-Арена" 13:00. Арбитр – Деревинский Алексей (Хмельницкий),

"Днепр-1" - "Заря". Ужгород. "Авангард". 13:00. Арбитр – Кривушкин Дмитрий (Харьков),

9 октября (воскресенье)

"Кривбасс" - "Минай". Киев. НСК "Олимпийский". 15:00. Арбитр – Козыряцкий Максим (Запорожье). Арбитр VAR – Шурман Денис (Киевская обл.)

"Динамо" - "Рух". Львов. "Арена Львов". 17:00. Арбитр – Пасхал Игорь (Харьков).

10 октября (понедельник)

"Александрия" - "Металлист 1925". НСК "Олимпийский". 15:00. Арбитр – Романюк Анастасия (Ивано-Франковск).

Напомним, что матч "Львов" - "Шахтер" был перенесен по просьбе горняков на более поздний срок.