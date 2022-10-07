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Динамо и Рух рассудит Пасхал: судейские назначения на 6-й тур УПЛ
Сегодня стартует очередной тур чемпионата Украины
Фото - Олександр Приходько
Стали известны назначения арбитров на шестой тур сезона УПЛ-2022/23.
6-й тур
7 октября (пятница)
"Верес" - "Металлист". Ровно. "Авангард". 15:00. Арбитр – Копиевский Виктор (Кропивницкий),
"Колос" - "Ингулец". Колос. "Ковалевка". 17:00. Арбитр – Абдула Анатолий (Харьков).
8 октября (суббота)
"Ворскла" - "Черноморец". Минай. "Минай-Арена" 13:00. Арбитр – Деревинский Алексей (Хмельницкий),
"Днепр-1" - "Заря". Ужгород. "Авангард". 13:00. Арбитр – Кривушкин Дмитрий (Харьков),
9 октября (воскресенье)
"Кривбасс" - "Минай". Киев. НСК "Олимпийский". 15:00. Арбитр – Козыряцкий Максим (Запорожье). Арбитр VAR – Шурман Денис (Киевская обл.)
"Динамо" - "Рух". Львов. "Арена Львов". 17:00. Арбитр – Пасхал Игорь (Харьков).
10 октября (понедельник)
"Александрия" - "Металлист 1925". НСК "Олимпийский". 15:00. Арбитр – Романюк Анастасия (Ивано-Франковск).
Напомним, что матч "Львов" - "Шахтер" был перенесен по просьбе горняков на более поздний срок.
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