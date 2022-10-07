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Динамо и Рух рассудит Пасхал: судейские назначения на 6-й тур УПЛ

Премьер-лига
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Сегодня стартует очередной тур чемпионата Украины

Динамо и Рух рассудит Пасхал: судейские назначения на 6-й тур УПЛ

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Стали известны назначения арбитров на шестой тур сезона УПЛ-2022/23.

6-й тур

7 октября (пятница)

"Верес" - "Металлист". Ровно. "Авангард". 15:00. Арбитр – Копиевский Виктор (Кропивницкий),

"Колос" - "Ингулец". Колос. "Ковалевка". 17:00. Арбитр – Абдула Анатолий (Харьков).

8 октября (суббота)

"Ворскла" - "Черноморец". Минай. "Минай-Арена" 13:00. Арбитр – Деревинский Алексей (Хмельницкий),

"Днепр-1" - "Заря". Ужгород. "Авангард". 13:00. Арбитр – Кривушкин Дмитрий (Харьков),

9 октября (воскресенье)

"Кривбасс" - "Минай". Киев. НСК "Олимпийский". 15:00. Арбитр – Козыряцкий Максим (Запорожье). Арбитр VAR – Шурман Денис (Киевская обл.)

"Динамо" - "Рух". Львов. "Арена Львов". 17:00. Арбитр – Пасхал Игорь (Харьков).

10 октября (понедельник)

"Александрия" - "Металлист 1925". НСК "Олимпийский". 15:00. Арбитр – Романюк Анастасия (Ивано-Франковск).

Напомним, что матч "Львов" - "Шахтер" был перенесен по просьбе горняков на более поздний срок.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
УАФ

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