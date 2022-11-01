Семья без урода. Акценты зрителя на играх 10-го тура УПЛ

Когда хорошо, тогда хорошо. А мне тур понравился. Не буду пускаться в прекраснодушные мечтания: уж более чем достаточно было до сих пор негативных впечатлений, но и такое настроение не впервой. Словом, УПЛ – лига контрастов. И знаете, это не худший из сценариев, который могла написать наша нынешняя жизнь.

И вновь тур был неполным. На сей раз, навстречу просьбе "Руха" о переносе пошел "Ингулец". Что не мешает президенту последнего критиковать своего коллегу и, как по мне, небеспочвенно. Таким образом, все положенные десять матчей сыграли лишь пребывающие в середине таблицы "Верес" и "Ворскла". Тогда как "Шахтер", "Александрия", "Динамо" и "Ингулец" имеют по две игры в запасе.

Днепр-1 – Черноморец 1:0

Шахтер – Александрия 2:2

Металлист 1925 – Заря 0:3

Колос – Верес 2:0

Львов – Металлист 1:1

Динамо – Кривбасс 3:1

Ворскла – Минай 2:0

Зрелищность. В обозреваемом туре в большой и недружной семье УПЛ уродов не сыскалось. Здесь нет намека на то, что они его пропускали: как показала практика, обе отсутствующие команды вполне могли вписаться в общую живую картину. А так вполне комфортно высмотрел все семь поединков. Из которых, может быть, до зачетной смотрибельности не дотянули только "Ворскла" с "Минаем". Да и то – самую малость.

Безусловно, зрелищем тура стала встреча "Шахтера" с "Александрией". Топ-матч не подвел во всех отношениях, вопреки ожиданиям автора. В тройку самых богатых на события включил бы также игры "Днепра-1" с "Черноморцем" и "Динамо" с "Кривбассом".

Интрига. Быстрее всех, еще до перерыва фактически разобралась "Заря" с "Металлистом 1925". Определяющим стал первый же мяч, забитый Чурко на 38-й минуте, а через семь минут за ним последовал и второй.

По истечении часа игрового времени по факту подвели черту под надеждами "Кривбасса" киевляне: гол Буяльского установил окончательный результат, изменить который оказалось уже не под силу. Пятью минутами позже Марлисон удвоил счет в пользу "Ворсклы", и судьба "Миная" была также решена.

В большинстве игр тура все решалось или могло решиться в концовке. Гол Чоботенко на 75-й минуте обеспечил победу "Колосу", успокоив "Верес". Три минуты спустя Ременяк спас "Львов" от поражения в поединке с "Металлистом". Еще через три минуты, что ни говорите, а был-таки шанс спастись и у "Черноморца", но дальнему выстрелу Наумца не хватило точности. И, наконец, на последней минуте основного времени Трубин увел от поражения "Шахтер" после удара Третьякова. То есть, и тут дело венчал Матч тура.

Логика. На мой взгляд, подкрепленный соотношением голевых шансов, наиболее закономерно выглядит ничья между "Львовом" и "Металлистом". "Днепр-1" разве что мог забить "Черноморцу" больше, а "Заря" - "Металлисту 1925", пожалуй, меньше.

"Александрия" была повеселее "Шахтера", пусть и за счет удаления, но в целом их ничья достаточно логична. Преимущество "Колоса" по моментам было минимальным: возможно, "Верес" и вовсе не заслуживал поражения – не то, что в два мяча.

Поединок "Динамо" с "Кривбассом" я бы, уже не колеблясь, назвал ничейным. Но тривиальные ошибки оборонцев команды Вернидуба в течение трех минут обеспечили сопернику фору в два гола, и дальше мы следили за игрой уже сквозь ее призму. Да и "Минай", как по мне, был достоин ничейного исхода, а проиграл "Ворскле" в те же два мяча.

Судейство. Вновь собирался дать коллеге Юстасу выходной: арбитры нас, по счастью, редко балуют в этом сезоне явными результативными ошибками. Как вдруг удивили представители "Металлиста", нарисовавшиеся со своими претензиями к рефери Соловьяну. Надо полагать, что здесь могло повлиять на результат якобы несправедливое удаление Прядуна за две желтые карточки.

Я протер глаза и очки, после чего, для очистки совести, обратился-таки за консультацией. Но из дальнего зарубежья увиделось то же самое, что и с моего дивана: "И шо не так? Первая – за несоблюдение 9 метров, вторая – за симуляцию. ВАРа нет, очевидного нарушения тоже, упал картинно от касания". Мне остается только под этим подписаться. Матчей, которых изуродовало бы судейство, в туре тоже не нашлось.

Везение. Подлинное пиршество Фортуны. Достаточно сказать, что в семи играх мяч девять раз попадал в каркас ворот. И три из них – в штанги ворот "Черноморца": на 2-й, 51-й и 66-й минутах. В этом смысле, одесситам нет равных, но оно не помешало им проиграть "Днепру-1". Впрочем, не забудем, что и гол Пихаленка, в немалой степени, обусловил рикошет.

Игроки "Миная" и "Кривбасса" потрясали каркас в момент, когда проигрывали по два гола, и это могло их вернуть в игру. В первом случае зазвенела перекладина ворот "Ворсклы" на 66-й минуте, а во втором Дебелко пробил в стойку ворот "Динамо" тремя минутами позже. То есть, времени еще было до утра.

Но самым фартовым, без вариантов, стал "Колос". На последних минутах первого тайма удар В. Шарая отразила боковая штанга, а вскоре после перерыва рикошет после удара Клеца пришелся в верхнюю. Все при нулевом счете. А позже, за каких-то шесть минут было забито два мяча в ворота "Вереса". Ну а еще две штанги в других матчах, как говорится, рояля не играли.

Стоит также отметить, что "Львову" повезло с тем самым удалением Прядуна. Его поиски пенальти привели к тому, что "Металлист" остался в меньшинстве, что существенно облегчило задачу сопернику, сумевшему сравнять счет.

Личности. Можете сколь угодно не соглашаться с автором, который неизменно напоминает: главный критерий здесь – не вклад в результат, а количество участий в ярких эпизодах игры. А в этом плане, у меня в туре лидирует днепрянин Довбик с пятью такими фрагментами. То есть, делал игру интересной регулярнее всех.

Вторым назову Сефери – четыре момента и участие в обоих голах "Ворсклы". Третье место отдал бы Мудрику. Но совсем рядом с ним Пихаленок (у обоих по четыре эпизода и одному участию в голах). Далее идут Ванат ("Динамо"), Булеца ("Заря"), иже с ними… Буяльский с его дублем в двух запомнившихся фрагментах игры – герой другого романа.

Аналогично с вратарями. Чаще других спасал свои ворота одессит Непогодов – четырежды, если по-взрослому. Нельзя не назвать Сарнавского из "Кривбасса" - три таких сэйва, включая пенальти с добиванием. Трижды "засветился" и Трубин из "Шахтера". И вновь подчеркну: мы сейчас не говорим о пропущенных голах. Лишь о том, благодаря кому интересно было смотреть футбол.

Для полноты картины: всего в моем списке было шестнадцать фамилий. Кандидатов не нашел лишь в поединке "Колоса" с "Вересом", но в данном случае это говорит скорее о более равномерном распределением ролей в футбольной пьесе. А тур был таки без уродов.

Игра после отбоя. "Шахтеру" с "Александрией" пришлось на 40-й минуте покинуть поле и вернуться на него почти полтора часа спустя. На момент паузы команда Гуры вела в счете, при практически равной игре. Полагаю, что именно на александрийцах вынужденный перерыв сказался в большей степени, так как счет сравнялся уже через две минуты после возобновления матча. В дальнейшем определенные коррективы в сюжет внесло удаление Тейлора в "Шахтере" при этом счете. Дальше – вы знаете.

"Александрия" стала 15-й командой, доигрывавшей после отбоя. "Шахтер" прошел через это во второй раз. И теперь единственной, до кого пока не добиралась цепкая рука воздушной тревоги, остается "Заря". А чаще всего беспокоили "Рух" - четырежды. В этом смысле, с ним никто и рядом не стоит.

Симпатии. Как ни удивительно, но фаворитом моих зрительских футбольных предпочтений остается новоявленный лидер, несмотря на его трудности. Вслед за ним больше всего футбола увидел в этом туре в исполнении "Александрии" и "Зари". Сразу после них назову "Шахтер".

Скажем так, зачет смотрибельности сдали "Динамо" с "Кривбассом", "Колос" и "Львов". Хотя и другие не подкачали. И собирался уж было в очередной раз затянуть волынку про большую семью, но вовремя вспомнил о "Металлисте 1925". Печалька, граждане. Два голевых момента, один из которых при 0:2, и "пустой" второй тайм. Не знаю, что там случилось с Кривенцовым, но без него команда потеряла лицо.

Таблица. Пусть отрыв "Днепра-1" от конкурента условный (у того игра в запасе), но вызывает уважение его жажда борьбы за чемпионство, которая посрамила скучные прогнозы Юрича.

Пользуясь случаем, поближе к "Шахтеру" подобралась "Заря". Впрочем, у нее самой "на хвосте" "Александрия", у которой опять-таки на матч меньше. Думается, это и есть наш квартет лидеров, сформировавшийся после первой трети дистанции.

"Динамо" уже на поверхности, но пока судорожно глотает воздух. Как обманчиво его количество набранных очков, с учетом двух пропущенных встреч, так и туманна пока кажущаяся близость от "зоны Европы". Честно говоря, победа над "Кривбассом" не особо убедила. Смотрим дальше.

"Львов" потихонечку выбирается из турнирной "ямы" по принципу: курочка по зернышку. "Черноморец"… А можно я промолчу? Хоть и был готов к этому перед стартом сезона, но все равно неприятно. Скажу лишь: мне постепенно приходится соглашаться с теми, кто твердит, что это фиаско терпит уже тренер. При всех прочих проблемах.

# Команда И В Н П М РМ О 1 СК Днепр-1 9 8 1 0 21-4 +17 25 2 Шахтер 8 6 2 0 18-5 +13 20 3 Заря 9 6 1 2 20-13 +7 19 4 ФК Александрия 8 5 2 1 13-8 +5 17 5 Колос 9 4 3 2 8-7 +1 15 6 Металлист 9 4 2 3 13-15 -2 14 7 Верес 10 4 2 4 11-12 -1 14 8 Динамо 8 4 1 3 12-11 +1 13 9 Ворскла 10 3 2 5 12-14 -2 11 10 Металлист 1925 9 2 4 3 8-12 -4 10 11 ФК Минай 9 2 3 4 6-9 -3 9 12 Рух 9 2 2 5 10-15 -5 8 13 Кривбасс 9 1 3 5 5-11 -6 6 14 ФК Львов 9 1 3 5 7-15 -8 6 15 Ингулец 8 0 4 4 7-11 -4 4 16 Черноморец 9 0 3 6 5-14 -9 3

Анонсы. Как бы я не нахваливал тур прошедший, а в предстоящем с трудом наковырял от силы полторы вывески, за которые зацепился взгляд. Во встрече "Александрии" с "Колосом" привлекает их соседство на рубеже "зоны Европы" и то, как подопечные Гуры справятся с соперником: действительно ли он им конкурент?

"Черноморец" - "Динамо". И что мне от борьбы осталось ныне? Только имя… Однако вот, не отпускает, зараза. Но хоть Киев нынче уж не тот, Одесса, извините, и вовсе никакая. Но куда я денусь с этой подводной лодки?

Ну еще, может быть, "Заря" с "Металлистом" сподобятся разыграть нескучное действо. Исходя хотя бы из декларируемых обоими задач.

А так да, УПЛ – лига контрастов. Вчера было густо, завтра может быть пусто. И в семью вернутся блудные уроды. Это я о неинтересных матчах, если кто вдруг до сих пор не понял – к сожалению, привычка читать по диагонали, выбирая лишь бросающееся в глаза, неотъемлемый атрибут современной жизни. А когда "многабукафф" - тут уж сам Бог велел. Мол, чукча не читатель, чукча зритель. Так и живем…